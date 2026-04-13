Ropa po krachu jednání s Íránem skokově zdražuje, je o sedm procent výš
- Ceny ropy dnes rostou o více než sedm procent a vracejí se nad 100 dolarů za barel.
- Americké námořnictvo se chystá k blokádě lodí plujících do Íránu a z Íránu přes Hormuzský průliv.
- To by mohlo omezit vývoz íránské ropy poté, co se Washingtonu a Teheránu o víkendu nepodařilo dosáhnout dohody o ukončení války.
Severomořská ropa Brent kolem 7:45 SELČ vykazovala oproti předchozímu závěru nárůst o zhruba 7,3 procenta a nacházela se v blízkosti 102 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala zhruba 8,4 procenta a pohybovala se nedaleko 105 dolarů za barel.
„Trh se nyní z velké části vrátil do stavu před příměřím, až na to, že Spojené státy nyní zablokují i zbývající až dva miliony barelů denně, které souvisejí s Íránem a procházejí přes Hormuzský průliv," uvedl analytik Saul Kavonic ze společnosti MST Marquee.
Americké vojenské síly začnou od dnešního odpoledne s blokádou íránských přístavů, uvedlo na síti X velitelství americké armády Centcom. Později to potvrdil i americký prezident Donald Trump, který v neděli uváděl, že síly USA budou blokovat Hormuzský průliv.
Trump dodal, že ceny ropy a benzinu mohou v USA zůstat vysoké až do listopadových voleb do Kongresu. Podle agentury Reuters je to ze strany Trumpa vzácné přiznání možných politických důsledků jeho rozhodnutí zaútočit před šesti týdny na Írán.