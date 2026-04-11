USA oznámily, že zahájily operaci na odstranění min z Hormuzského průlivu
- Dva americké torpédoborce propluly Hormuzským průlivem poprvé od vypuknutí války na konci února.
- Cílem operace je odminovat tuto klíčovou námořní trasu využívanou pro přepravu ropy a plynu.
- K průjezdu plavidel dochází v souvislosti s nově vyhlášeným příměřím a zahájením mírových rozhovorů.
Ozbrojené síly USA oznámily, že Hormuzským průlivem dnes propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM se jedná o součást operace, jejímž cílem je odstranit miny z této klíčové námořní trasy, přes kterou se před začátkem konfliktu USA a Izraele s Íránem přepravovala asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží. V důsledku konfliktu je ale prakticky uzavřen a proplouvá jím jen velmi málo lodi.
Podle agentury AP americká vojenská plavidla průlivem proplula poprvé od začátku války na konci února. Děje se tak poté, co bylo tento týden ohlášeno dvoutýdenní příměří a v Pákistánu dnes začaly rozhovory mezi USA a Íránem.
"Lodě USS Frank E. Peterson (DDG 121) a USS Michael Murphy (DDG 112) propluly Hormuzským průlivem a působily v Arabském zálivu v rámci širší mise, jejímž cílem je zajistit, aby byl průliv zcela zbaven námořních min, které zde dříve položily íránské revoluční gardy," stojí v prohlášení CENTCOM na síti X. "Dnes jsme zahájili proces zřizování nové plavební trasy a brzy tuto bezpečnou trasu zpřístupníme námořnímu průmyslu, abychom podpořili volný obchod," uvedl velitel CENTCOM admirál Brad Cooper.
O zahájení operace, jejímž cílem je odstranit miny z Hormuzského průlivu, se ve svém dnešním příspěvku na své sociální síti Truth Social zmínil také americký prezident Donald Trump. Zároveň uvedl, že všech 28 íránských minonosných plavidel leží na dně moře.