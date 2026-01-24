Ruský rozpočet míří do výrazného mínusu. Dolů jej táhne ropa a plyn
- Ruský rozpočet vstupuje do roku s výrazným propadem příjmů z ropy a plynu.
- Podle Reuters mohou lednové energetické příjmy meziročně spadnout téměř o polovinu.
- Slabší příjmy zvyšují tlak na financování války i stabilitu ruských veřejných financí.
Ruský státní rozpočet začátkem letošního roku pravděpodobně vykáže značný schodek, zejména kvůli výraznému poklesu příjmů z prodeje ropy a plynu. Vyplývá to z vyjádření vysoce postaveného činitele ruské vlády pro agenturu Interfax. Loni schodek rozpočtu činil 5,6 bilionu rublů (zhruba 1,5 bilionu Kč), což odpovídalo 2,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP), uvedla agentura Reuters.
Loňský schodek byl v poměru k HDP nejvyšší od roku 2020 a v absolutní hodnotě nejvyšší nejméně od roku 2006. Ruská vláda chce letos rozpočtový schodek udržet na úrovni 1,6 procenta HDP, přikročila proto například ke zvýšení daně z přidané hodnoty.
Údaje ruského ministerstva financí minulý týden ukázaly, že příjmy rozpočtu z prodeje ropy a plynu v loňském roce klesly o 24 procent na 8,48 bilionu rublů (zhruba 2,3 bilionu Kč). Dostaly se tak na nejnižší úroveň od roku 2020. Za poklesem stojí kombinace nižších cen ropy, silnějšího rublu a sankcí na ruský energetický sektor.
Agentura Reuters na základě svých výpočtů předpokládá, že za leden vykáží příjmy z prodeje ropy a plynu meziroční pokles o 46 procent na 400 miliard rublů, což by bylo nejméně od srpna 2020.
Příjmy z prodeje ropy a plynu jsou pro Kreml klíčovým zdrojem financí, na celkových příjmech státního rozpočtu se podílejí zhruba čtvrtinou. Západní země se snaží Rusku tyto příjmy omezit, aby Moskvě zkomplikovaly financování války na Ukrajině. Tu Moskva zahájila v únoru 2022.
„Je jasné, že v lednu ceny ropy zůstanou nízké, takže uvidíme výpadek v příjmech z ropy a plynu,“ uvedl podle agentury Interfax náměstek ministra financí Vladimir Kolyčev. Dodal nicméně, že růst příjmů mimo energetický sektor a vládní kroky ke zlepšení výběru daní by měly zajistit, že Rusku se v letošním roce na rozdíl od loňska podaří udržet plánovanou úroveň schodku.
Vysoký rozpočtový deficit by zvýšil napětí v ruské ekonomice. Ta se potýká se zpomalováním růstu, zvýšenými náklady na půjčky, rostoucí daňovou zátěží, slabými investicemi a nedostatkem pracovních sil, píše Reuters.