Sankce zabírají. Cena ruské ropy klesla na polovinu oproti začátku roku
- Ruská fosilní mašinerie musí řešit složitý hlavolam.
- Ceny ruské ropy i nadále padají a silnější rubl efekt klesajících příjmů z exportu ještě více zesiluje.
- Podle prvních odhadů bude trend pokračovat i v lednu.
Cena ropy Urals vyvážené z černomořského přístavu Novorosijsk tento týden klesla pod 35 dolarů za barel, což je zhruba polovina úrovně ze začátku roku. Informoval o tom zpravodajský web RBC s odvoláním na údaje společnosti Argus Media. Podle stejného zdroje se v baltském přístavu Primorsk ruská ropa obchodovala za 36 dolarů. Kvůli neustále se zpřesňujícím západním sankcím už slevy na ropu Urals místy dosahují přibližně 25 dolarů za barel, uvedl Argus.
Ruské ropné společnosti snižují ceny, aby na trh umístily objemy, které indické rafinérie stále častěji odmítají, uvedla agentura Reuters s odvoláním na obchodníky.
„Rusko přichází kvůli ropným sankcím každý měsíc o miliardy dolarů,“ uvedl k tomu Janis Kluge, výzkumný pracovník Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti. „Slevy na ruskou ropu vzrostly na 30 procent a v některých případech i na více než 50 procent ve srovnání s ropou Brent,“ dodal.
Nižší ceny, nižší daně
Pro Rusko to znamená prohloubení dlouhotrvajícího problému. Údaje ruského ministerstva financí ukázaly, že příjmy z ropy a plynu klesly v listopadu meziročně o 34 procent a za prvních 11 měsíců roku 2025 se kumulativně snížily o 21 procent. Výpočty agentury Reuters naznačují, že prosincové daňové příjmy z ropy a plynu by mohly klesnout na 5,1 miliardy dolarů, což je nejméně od srpna 2020 a o 49 procent méně než v prosinci 2024.
Federální rozpočet na rok 2025 původně počítal s cenou ropy 69 dolarů za barel, s cílem získat od ropných a plynárenských společností daňové příjmy ve výši 10,9 bilionu rublů, tedy 136 miliard dolarů. Prognóza byla v polovině roku snížena na přibližně 107 miliard dolarů při předpokládané ceně ropy 58 dolarů. I ve srovnání s tímto sníženým plánem však může rozpočtu chybět přibližně 3,7 miliardy dolarů, odhadují analytici Gazprombank.
Celkový veřejný deficit, tedy po započtení federálního rozpočtu, regionálních rozpočtů a sociálních fondů, by měl dosáhnout osmi bilionů rublů, asi 100 miliard dolarů, neboli čtyř procent HDP. A to vše v době, kdy se propadají i globální referenční ceny, což šance na růst cen ruské ropy ještě více podkopává. Ropa Brent se v úterý poprvé od května prodávala za cenu pod 60 dolarů za barel.
Příjmy z ropy tak nejspíš zůstanou nízko, minimálně ze začítku roku. Podle výpočtů agentury Reuters by v Rusku lednové daňové výnosy z ropy mohly klesnout na přibližně 380 miliard rublů, což by byla nejnižší měsíční částka od konce roku 2022. Posilující rubl tyto odhadované ztráty ještě umocnil tím, že snížuje hodnotu exportních zisků po jejich převodu na domácí měnu.
Napětí v ruském fosilním průmyslu se začíná projevovat v politických debatách. Moskva již nadhodila myšlenku daňových úlev pro Gazprom, aby zmírnila dopady kolapsu vývozu plynu plynovody do Evropy. Úvahou je, že by tento výpadek mohl být částečně kompenzován vyššími daněmi jinde v energetickém sektoru. Tento druh fiskálního přeskupování vypovídá o hloubce problému: ropa a plyn stále zajišťují zhruba čtvrtinu ruského rozpočtu, ale tato finanční rezerva se neustále ztenčuje.