Zaplavené firmy, které musely přerušit práci, mají podle zákoníku práce platit zaměstnancům nejméně 60 procent jejich průměrného výdělku. Pokud nemohou lidé pracovat kvůli výpadku energií, surovin či jiných dodávek, činí částka aspoň 80 procent mzdy. Zaměstnavatelé mohou získat od úřadu práce příspěvky na náhrady zaměstnancům či dohodářům za dobu od začátku povodně 13. září do konce října.

Podpora má směřovat do firem, jejichž sídlo či provozovna je v zasažené oblasti. Týká se to celé republiky kromě Prahy a tří krajů, a to Karlovarského, Plzeňského a Středočeského. Úřad žadatelům poskytne polovinu vyplacených náhrad včetně odvodů, nejvýš ale do 18 400 korun na pracovníka.