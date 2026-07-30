Stát si půjčil miliardy. O české dluhopisy byl více než dvojnásobný zájem
- Ministerstvo financí prodalo státní dluhopisy za 7,7 miliardy korun.
- Investoři chtěli nakoupit české obligace za více než dvojnásobek nabízeného objemu.
- Emisní aktivita státu by podle analytiků měla ve druhém pololetí polevit.
Ministerstvo financí dnes v pravidelné aukci prodalo státní dluhopisy za 7,7 miliardy korun. Objem emise byl zhruba o 30 procent vyšší, než ministerstvo předpokládalo ve svém emisním kalendáři z konce června. Zájem investorů o české obligace byl větší, když je chtěli nakoupit za 15,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která emisi zajišťovala.
Investoři nabídku výrazně přeplatili
Ministerstvo nabídlo na trh tři typy dluhopisů s rozdílnou dobou splatnosti, celkovou emisi mezi ně rovnoměrně rozložilo. Dluhopisy splatné v roce 2033 prodalo za 2,4 miliardy korun při poptávce investorů 5,2 miliardy korun. průměrný výnos činil 4,77 procenta ročně. Obligace se splatností v roce 2035 se prodaly za 2,9 miliardy korun, když poptávka činila 4,6 miliardy korun a průměrný výnos 4,91 miliardy korun. Dluhopisy splatné v roce 2036 ministerstvo prodalo za 2,3 miliardy korun, poptávka dosáhla 6,1 miliardy korun a průměrný výnos 4,94 procenta.
Po silném červenci přijde klidnější období emisí
Rozsah nynější aukce byl zhruba poloviční proti předchozímu prodeji před dvěma týdny. Tehdy ministerstvo umístilo na trh dluhopisy za 14,2 miliardy korun. Celkem od začátku roku prodalo ministerstvo financí na primárním trhu dluhopisy za 183,6 miliardy korun. Z hlediska financování státu byla významná také emise dluhopisů pro občany, která se uskutečnila v červenci a lidé při ní objednali dluhopisy za 74 miliard korun.
„Celkově předpokládáme, že ve druhém pololetí budou na finančním trhu vydány dluhopisy za zhruba 100 miliard korun. S ohledem na to zůstane pravděpodobně emisní aktivita v nadcházejících měsících utlumená,“ uvedl analytik Komerční banky Jaromír Gec.
Peníze získané prodejem dluhopisů využívá stát na financování rozpočtového deficitu, který má být letos 310 miliard korun, a na zaplacení splatných státních dluhopisů vydaných v minulosti.