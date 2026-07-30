Startuje soutěž o evropské AI gigafactory. Vítězů bude až sedm, do klání chce promluvit i Česko
- Evropská komise zahájila soutěž o vybudování až sedmi obřích center pro vývoj a provoz umělé inteligence.
- Na jejich vznik má směřovat deset miliard eur z veřejných zdrojů, které mají přilákat nejméně dalších 20 miliard eur soukromých investic.
- O jednu z AI gigafactories se uchází také Česko s projektem Českých Radiokomunikací na pražské Zbraslavi.
Evropská komise zahájila dlouho očekávanou soutěž o výstavbu takzvaných AI gigafactories. V Evropské unii má vzniknout až sedm obřích výpočetních center určených pro vývoj, trénování a provoz nejpokročilejších modelů umělé inteligence. Do klání se chce zapojit také Česko s projektem Českých Radiokomunikací (ČRA).
Evropská unie a členské státy jsou připraveny na projekty vyčlenit až deset miliard eur, tedy přibližně 245 miliard korun. Veřejné peníze mají přilákat nejméně dalších 20 miliard eur od soukromých investorů. Celkový objem plánovaných investic tak přesahuje 30 miliard eur, v přepočtu zhruba 735 miliard korun.
Každá z AI gigafactories má soustředit nejméně 100 tisíc nejmodernějších AI čipů. Centra mají poskytovat výpočetní kapacitu evropským technologickým firmám, výzkumným institucím, průmyslovým podnikům i veřejnému sektoru. Evropská komise od projektu očekává, že pomůže zmírnit náskok Spojených států a Číny ve vývoji umělé inteligence a sníží závislost Evropy na zahraničních poskytovatelích výpočetního výkonu.
„Přístup k výpočetnímu výkonu v rozsahu AI gigafactories je pro Evropu strategickou nutností,“ uvedla výkonná místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová. Podle Evropské komise by výstavba prvních center mohla začít v roce 2027.
Česko nabízí projekt za 100 miliard
Do evropské soutěže se chtějí přihlásit také České Radiokomunikace. Jejich AI gigafactory by měla vzniknout jako součást budovaného datového centra na pražské Zbraslavi. Česká vláda podpořila účast projektu v tendru na konci června.
Celková investice by podle dřívějších propočtů měla dosáhnout přibližně 100 miliard korun. Zhruba 70 miliard by měly vložit ČRA jako soukromý investor, po 15 miliardách korun by připadlo na český stát a Evropskou unii. Radiokomunikace mají nést finanční rizika a zůstat vlastníkem i provozovatelem infrastruktury.
Stát by se v případě českého úspěchu zavázal využívat část výpočetní kapacity. Ta by mohla sloužit například pro bezpečné zpracování citlivých dat, digitalizaci veřejné správy, výzkum nebo podporu tuzemských technologických firem a startupů. Česko o spolupráci jedná také s dalšími státy regionu včetně Slovenska a Chorvatska.
Španělský partner chce vložit přes miliardu
Partnerem ČRA pro českou kandidaturu je španělský technologický startup Multiverse Computing. Ten si chce v plánované gigafactory postupně nasmlouvat příkon až 30 megawattů a investovat do projektu až 50 milionů eur, přibližně 1,2 miliardy korun.
Multiverse Computing má zároveň dodat software CompactifAI, který dokáže zmenšit existující modely umělé inteligence až o 90 procent při zachování jejich přesnosti. Komprese umožňuje modely provozovat rychleji, levněji a s nižší spotřebou energie.
Španělská společnost nedávno získala od investorů dalších 570 milionů dolarů, asi 12 miliard korun. Firma byla oceněna na 1,7 miliardy dolarů a zařadila se tak mezi evropské technologické jednorožce. Do Multiverse Computingu investovaly mimo jiné společnosti HP, Santander, Orange a Scania.
Český projekt nyní musí uspět v konkurenci kandidátů z dalších členských zemí. Už před vypsáním ostré soutěže obdržela Komise 77 předběžných návrhů na vybudování AI gigafactories v 16 členských státech a šesti desítkách různých lokalit. Z nich má nakonec podporu získat nejvýše sedm projektů.