Předplatné

Írán odpověděl na americký mírový návrh k ukončení války

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války.

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války.
  • Podle agentury Reuters to uvedla v neděli odpoledne íránská státní média.
  • Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu.

V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří, které začalo platit v dubnu a nemá jasné časové omezení. Americký prezident Donald Trump ale v uplynulých dnech dával najevo, že rozsáhlé údery by mohly znovu začít, pokud by jednání s Íránem nikam nevedla. Írán tvrdí, že by na to odpověděl vojenskou odvetou.

Střet mezi Íránem a Spojenými státy se mezitím přesunul na moře, do Hormuzského průlivu. Plavba na této námořní trase klíčové pro přepravu ropy a plynu je výrazně omezena kvůli pohrůžkám, které přichází z Washingtonu i Teheránu, i počínání obou těchto zemí.

Ozbrojený člen íránských policejních speciálních sil drží portrét íránského nejvyššího vůdce a pozoruje okolí.
Válka na Blízkém východě má a bude mít okamžité dopady na ekonomiku.
Rakev s těly vojáků a policistů, kteří byli zabiti během protestů, je převážena na nákladním voze při pohřebním obřadu na ulici Enghelab v Teheránu.
Lidé procházejí kolem budovy daňového úřadu na východě Teheránu, která byla během protestů vypálena. Demonstranti napadli a vypálili stovky soukromých a veřejných budov.
Izraelská vojačka vede dívku do bezpečí.
20 Fotogalerie

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů