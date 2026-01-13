Velký přehled daní OSVČ 2026: O kolik se vám zvednou odvody a jaké slevy využít?
- Rok 2026 výrazně mění náklady OSVČ. Kvůli vyšší minimální mzdě rostou povinné odvody na zdravotní i sociální pojištění.
- Minimální zálohy se zvyšují o stovky korun měsíčně a dotknou se i podnikatelů s nižšími zisky.
- Přehledně ukazujeme nové částky, konkrétní příklady podle výdělku i další daňové změny, které mohou ovlivnit vaše podnikání.
Pro rok 2026 se zvýšila minimální měsíční mzda platná pro plný úvazek z 20 800 korun na 22 400 korun. Minimální mzda na hodinu je pak v Česku v roce 2026 134,40 koruny. Toto zvýšení se pochopitelně dotkne i podnikatelů, kteří nabízejí práci za minimální mzdu. Minimální mzdové náklady se totiž zvýší o 2 141 korun. Nabízení pomocných prací za minimální mzdu se tak prodraží.
Nejdůležitější informace
- Minimální mzda: Roste na 22 400 korun, což prodražuje pomocné práce.
- Zdravotní pojištění: Novou minimální zálohu 3 306 korun musíte zaplatit už za leden 2026.
- Sociální pojištění: Minimální záloha může být buď 5 720 korun, nebo 5 005 korun (podle výsledku poslaneckého návrhu).
- Sleva na poplatníka: Zůstává 30 840 korun ročně.
- Termín přiznání: Elektronicky až do 4. května 2026.
Proč vyšší minimální mzda znamená vyšší odvody OSVČ
Minimální mzda je klíčovým parametrem pro výpočet minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. S jejím zvýšením automaticky rostou i minimální odvody.
|Rok 2025
|Rok 2026
|Minimální mzda
|20 800 korun
|22 400 korun
|SP placené zaměstnavatelem
|5 159 korun
|5 556 korun
|ZP placené zaměstnavatelem
|1 872 korun
|2 016 korun
|Mzdové náklady
|27 831 korun
|29 972 korun
Nové minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ v roce 2026
OSVČ, kteří dobrovolně nevstoupí do měsíční paušální daně, musí během roku platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Částka měsíční zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém období a při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň v minimální výši. Pro rok 2026 se zvýšila minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění z 3 143 korun na 3 306 korun a poprvé musí být zaplacena již za leden.
Záloha je splatná do osmého dne následujícího měsíce. Novou výši zálohy budete platit po odevzdání přehledu za rok 2025.
V tabulce máme vypočteno roční zdravotní pojištění za rok 2025 a novou měsíční zálohu dle výše hrubého zisku. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu, kterým je polovina hrubého zisku (daňového základu).
|Hrubý zisk
|Roční zdravotní pojištění 2025
|Nová měsíční záloha
|300 tisíc korun
|37 712 korun
|3 306 korun
|500 tisíc korun
|37 712 korun
|3 306 korun
|700 tisíc korun
|47 250 korun
|3 938 korun
|1 milion korun
|67 500 korun
|5 625 korun
|1,5 milionu korun
|101 250 korun
|8 438 korun
|2 miliony korun
|135 000 korun
|11 250 korun
Sociální pojištění OSVČ v roce 2026
Další povinností OSVČ, kteří dobrovolně nevstoupí do měsíční paušální daně, jsou měsíční zálohy na sociální pojištění. Částka měsíční zálohy se také odvíjí od dosaženého zisku v minulém období.
Pokud podnikáte na hlavní činnost, budete vždy platit zálohu alespoň v minimální výši. Dle aktuálně platné legislativy se minimální měsíční záloha u sociálního pojištění pro rok 2026 vypočítává ze 40 procent průměrné mzdy, zatímco v roce 2025 to bylo z 35 procent průměrné mzdy. Při sazbě sociálního pojištění 29,2 procenta se zvyšuje minimální měsíční záloha z 4 759 korun na 5 720 korun.
Poslanecký návrh však počítá se zachováním výpočtu minimální zálohy na sociálním pojištění na úrovni roku 2025, tedy ve výši 35 procent průměrné mzdy. Pokud by tento legislativní návrh úspěšně prošel celým legislativním procesem, potom by minimální měsíční záloha na sociálním pojištění v roce 2026 činila 5 005 korun a případně zaplacené zálohy ve výši 5 720 korun by se staly přeplatkem.
V tabulce máme vypočteno roční sociální pojištění za rok 2025 a novou měsíční zálohu dle výše hrubého zisku. Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta z vyměřovacího základu, kterým je 55 procent hrubého zisku (daňového základu). V tabulce je uvedena minimální záloha dle aktuálně platné legislativy.
|Hrubý zisk
|Roční sociální pojištění 2025
|Nová měsíční záloha
|300 tisíc korun
|57 098 korun
|5 720 korun
|500 tisíc korun
|80 300 korun
|6 692 korun
|700 tisíc korun
|112 420 korun
|9 369 korun
|1 milion korun
|160 600 korun
|13 384 korun
|1,5 milionu korun
|240 900 korun
|20 075 korun
|2 miliony korun
|321 200 korun
|26 767 korun
Daň z příjmu: dvě sazby a vyšší hranice pro 23 procent
I pro rok 2026 platí dvě sazby daně z příjmu. V prvním daňovém pásmu je sazba daně 15 procent a ve druhém daňovém pásmu 23 procent. V roce 2026 bude vyšší daňové sazbě podléhat daňový základ nad 1 762 812 korun, zatímco v roce 2025 to bylo nad 1 676 052 korun.
Vypočtenou daň si můžete snížit o daňové slevy. Samotný daňový základ pak snižují odečitatelné položky.
Daňové slevy v roce 2026
- Základní sleva na poplatníka: 30 840 korun ročně (2 570 korun měsíčně)
- Sleva na manželku/manžela: 24 840 korun ročně, se ZTP/P: 49 680 korun ročně
- Sleva na děti: jedno dítě: 15 204 korun ročně (1 267 korun měsíčně), druhé dítě: 22 320 korun ročně (1 860 korun měsíčně), třetí a další dítě: 27 840 korun ročně (2 320 korun měsíčně), u dětí se ZTP se slevy zdvojnásobují
- Sleva na invaliditu: invalidita I. a II. stupně: 2 520 korun ročně, invalidita III. stupně: 5 040 korun ročně, průkaz ZTP/P: 16 140 korun ročně
Vyšší limit pro daňový bonus kvůli nové minimální mzdě
Pokud je částka daňového zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, náleží daňový bonus ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami. Roční daňový bonus však může obdržet pouze daňový poplatník s ročními příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Limit příjmů pro nárok na daňový bonus se meziročně zvyšuje z 124 800 korun na 134 400 korun.
Zvýšení minimální mzdy má rovněž vliv na limit pro daňové osvobození důchodů, které jsou od daně z příjmu osvobozeny do 36násobku minimální mzdy, za rok 2026 tedy do roční částky 806 400 korun.
Nová pravidla: kdo musí v roce 2026 povinně podat daňové přiznání
Rozšířil se okruh lidí, kterých se týká povinnost podat daňové přiznání. I když se to dosud takto v praxi většinou řešilo, pravidla jsou nyní jasnější.
Přibyly dvě konkrétní skupiny:
1. Cizinci (daňoví nerezidenti): Pokud jste cizinec a dostáváte v Česku vysokou odměnu za to, že jste členem vedení firmy (např. jednatel), a tato odměna přesáhne 36násobek průměrné mzdy, musíte podat přiznání.
2. Lidé v paušálním režimu: Pokud jste OSVČ a přihlásili jste se k paušální dani, ale během roku nastala situace, kvůli níž vaše skutečná daň neodpovídá paušální (např. jste měli jiné významné příjmy mimo podnikání nebo jste z režimu vystoupili), musíte podat klasické daňové přiznání.
Pravidla jsou nyní jasnější v tom, kdo musí přiznání podat, i když se to v praxi většinou řešilo již dříve.
Termíny pro podání přiznání za rok 2025
- 1. dubna 2026 (středa): základní lhůta pro podání v papírové podobě
- 4. května 2026 (pondělí): lhůta pro elektronické podání (např. přes datovou schránku nebo portál MOJE daně), zákonná lhůta je 2. května, což je v roce 2026 sobota, termín se tedy posouvá na nejbližší pracovní den
- 1. července 2026 (středa): lhůta pro poplatníky, kterým přiznání zpracovává daňový poradce, nebo mají zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
Nové pravidlo: kdo bude vymáhat daňové dluhy
Daňové nedoplatky bude moci vymáhat i jiný než místně příslušný finanční úřad. Podle zákona o finanční správě nově provádí vymáhání peněžitého plnění ten finanční úřad, který jej zahájil jako první. Pokud tedy bude daňový nedoplatek vymáhán jiným finančním úřadem, budete o tom včas informováni standardizovaným dokumentem s uvedením všech potřebných údajů.