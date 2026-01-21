Darujete krev? Za každý odběr si můžete odečíst tři tisíce korun ze základu daně
- Za každý bezplatný odběr krve nebo plazmy si můžete odečíst tři tisíce korun ze základu daně, což znamená úsporu v řádu stovek korun.
- Odpočet uplatníte jednou ročně, buď v ročním zúčtování u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání.
- Podmínkou je potvrzení o odběrech od nemocnice, bez kterého odpočet nelze uplatnit.
Darování krve je daňový odpočet, ne sleva na dani
Daňové odpočty, mezi které patří i darování krve, snižují základ daně, nikoli přímo vypočtenou daň z příjmů jako daňové slevy. Odpočet za darování krve se neprojeví průběžně během roku, ale až při vyúčtování za celý kalendářní rok, stejně jako ostatní odpočty. Na výši sociálního ani zdravotního pojištění nemají daňové odpočty žádný vliv, takže dárci krve nejsou při výpočtu zdravotního pojištění nijak zvýhodněni.
Dárci krve mají v den odběru nárok na placené volno. Zároveň mohou u své zdravotní pojišťovny požádat o příspěvek z fondu prevence, vždy ale záleží na konkrétních podmínkách a výhodách, které daná pojišťovna nabízí.
Přehledně: darování krve a daně 2026
- Za jeden bezplatný odběr lze ze základu daně odečíst tři tisíce korun.
- Jde o odpočet, ne o slevu na dani.
- Uplatňuje se vždy až za celý rok.
- Potřebujete potvrzení o odběrech od nemocnice.
- Zaměstnancům může vyjít daňový přeplatek.
Co říká zákon: hodnota jednoho odběru je tři tisíce korun
V § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. je stanoveno, že hodnota jednoho bezplatného odběru krve nebo jejích složek se pro daňové účely považuje za bezúplatné plnění na zdravotnické účely a oceňuje se částkou tři tisíce korun. Platí to v případě, že dárci nebyla poskytnuta finanční náhrada výdajů spojených s odběrem, s výjimkou prokázaných cestovních nákladů.
U mužů se doporučují čtyři odběry krve ročně a u žen tři odběry ročně. Podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 143/2008 Sb. musí být minimální interval mezi dvěma odběry osm týdnů. Zároveň platí, že během 12 měsíců lze provést nejvýše pět standardních odběrů u mužů a čtyři u žen.
Kolik reálně ušetříte na dani podle počtu odběrů
Snížení základu daně o 12 tisíc korun přináší většině poplatníků daňovou úsporu 1 800 korun (12 tisíc × 15 procent). Vyšší úsporu, tedy 2 760 korun (12 tisíc × 23 procent), získají pouze poplatníci, jejichž roční zdanitelný základ za rok 2025 přesáhne 1 676 052 korun, protože část jejich příjmů už podléhá vyšší sazbě daně.
V daňovém přiznání se odpočet za darování krve uplatňuje stejně jako u ostatních darů, které splňují zákonné podmínky. Odpočet mohou využít i poplatníci, kteří mají pouze pasivní příjmy. V přiložené tabulce je uvedena daňová úspora za rok 2025 podle toho, kolik odběrů krve jste během roku absolvovali.
Potvrzení o odběrech: bez dokladu odpočet neuplatníte
Nárok na snížení daňového základu je potřeba vždy doložit. Platí to i pro odpočet za darování krve. Většina nemocnic automaticky zasílá souhrnné roční potvrzení o odběrech za uplynulý rok. Pokud ho nedostanete, je nutné si ho vyžádat, protože bez tohoto dokladu nelze odpočet uplatnit.
Roční zúčtování nebo daňové přiznání: kde odpočet uplatnit
Zaměstnanci, kterým zaměstnavatel provádí roční zúčtování daně, předají potvrzení o odběrech mzdové účetní. Poplatníci, kteří podávají daňové přiznání, tento doklad přikládají k daňovému přiznání.
Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou v dobrovolném paušálním režimu a platí měsíční paušální daň, nemohou uplatnit žádné daňové odpočty ani daňové slevy, protože jejich daňové povinnosti jsou splněny právě těmito platbami.
Kdy může vzniknout nárok na daňový přeplatek
Během roku zaměstnanci odvádějí ze své hrubé mzdy zálohovou daň z příjmu. Pokud je součet těchto měsíčních záloh vyšší než vypočtená roční daň z příjmu, vzniká nárok na daňový přeplatek.
Protože se daňové odpočty uplatňují vždy až za celý kalendářní rok, mohou dárci krve, kterým zaměstnavatel provádí roční zúčtování daně, přeplatek na dani získat. Vyplacenou částku pak obdrží ve výplatě po provedeném zúčtování.
Darování krve tedy může být nejen důležitou pomocí pro ostatní, ale i způsobem, jak si za splnění zákonných podmínek snížit základ daně. Stačí pohlídat, že máte k dispozici potvrzení o odběrech a odpočet správně uplatníte v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání.