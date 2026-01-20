Darovali jste na charitu? Ne každý dar sníží daně. Zjistěte, na co máte nárok
- Darovali jste neziskové organizaci, útulku nebo třeba sociální službě? Dar si můžete odečíst z daní, ale jen za určitých podmínek.
- Pro odpočet je potřeba překročit hranici tisíce korun (nebo dvou procent základu daně) a odečíst lze až 30 procent základu daně.
- Podívejte se, kdy máte na odpočet nárok, kolik můžete ušetřit a jak dar správně doložit.
Kdo pošle peníze na dobročinnost – například neziskovkám, útulkům nebo sociálním službám –, může si dar odečíst z daní. Podmínkou však je, aby celková částka darů za rok přesáhla tisíc korun, případně dvě procenta základu daně. Odečíst si lze až 30 procent základu daně, což v praxi může znamenat úsporu v řádech tisíců až desítek tisíc korun.
Pokud dary splní zákonné podmínky, snižují daňový základ a přinášejí daňovou úsporu. Vždy ale platí, že je nutné dodržet pravidla uvedená v § 15 zákona o daních z příjmů, protože ne každý dar automaticky znamená nižší daň z příjmu.
Zároveň je dobré myslet na to, že dar nikdy nesnižuje sociální ani zdravotní pojištění. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění neovlivňuje žádný z daňových odpočtů.
Kdy lze dar uznat jako odpočet
Detailní podmínky, kdy dar snižuje roční daňový základ, jsou uvedeny v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
Kdo si chce darem snížit roční daň z příjmu, měl by si předem ověřit, zda konkrétní dar skutečně splňuje podmínky pro odpočet. Zákonné požadavky se totiž netýkají jen samotného účelu daru, ale i toho, komu je dar poskytnut.
Podporovány jsou zejména humanitární a charitativní účely, ale také například školství, sociální a zdravotní oblast, ekologické projekty nebo kultura.
Stejně důležité je ale i to, aby podmínky splňoval příjemce daru. Může jít například o pořadatele veřejné sbírky v souladu se zákonem, obec, kraj, organizační složku státu nebo fyzickou osobu – poskytovatele zdravotních služeb.
Pro účely daňového odpočtu je navíc legislativou stanoveno i omezení výše daru: částka musí být alespoň 1 000 Kč a odečíst lze maximálně 30 % základu daně.
Příklad: dary po pětistovkách a reálná úspora na dani
Zaměstnanec během roku daroval na dobročinné účely čtyřikrát finanční částku, pokaždé 500 korun. Za rok 2025 tak může uplatnit daňový odpočet v celkové výši dva tisíce korun.
I když jednotlivé dary nepřesáhly hranici tisíc korun, rozhoduje jejich součet za celý rok. Ten už minimální limit splňuje a roční daňová úspora z darů ve výši dva tisíce korun tak bude 300 korun.
Limit 30 procent: proč pořád platí a co se změnilo v posledních letech
V zákoně o daních z příjmů byl původně maximální odpočet darů stanoven na 15 procent a tento limit platil ještě v roce 2019. Od roku 2020 byl dočasně navýšen na 30 procent a vyšší hranice se následně legislativně opakovaně prodlužovala.
K poslednímu prodloužení došlo na začátku roku 2025 (zákon č. 24/2025 Sb.) a limit 30 procent základu daně tak platí i pro rok 2026.
Kolik ušetříte na dani: přehled podle výše daru a příjmu
Protože je maximální limit odpočtu stanoven procentem ze základu daně, mohou poplatníci s velmi vysokými příjmy ušetřit na dani z příjmu výrazně vyšší částky.
U daňových poplatníků s ročním daňovým základem za rok 2025 do 1 676 052 korun přináší každých deset tisíc korun daňového odpočtu úsporu na dani z příjmu ve výši 1 500 korun.
U poplatníků s daňovým základem nad 1 676 052 korun potom každých deset tisíc korun odpočtu znamená daňovou úsporu 2 300 korun.
Důvodem je to, že v Česku existují dvě sazby daně z příjmu: 15 procent a 23 procent. Pokud se daňový základ sníží ve druhém daňovém pásmu, je daňová úspora v korunách vyšší.
Je také potřeba připomenout, že dar, stejně jako ostatní daňové odpočty, nesnižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, ale pouze daňový základ. Neplatí tedy, že hodnota daru automaticky sníží daň o stejnou částku.
V přiložené tabulce je proto uvedena roční daňová úspora za rok 2025 podle výše daru.
Daňovou úsporu uvidíte až v ročním zúčtování
Hodnota darů splňujících zákonné podmínky se, stejně jako ostatní daňové odpočty, uplatňuje až za celý kalendářní rok. Ani zaměstnanci si tedy nemohou během roku průběžně snižovat měsíční zálohy na daň z příjmu.
V praxi to znamená, že zaměstnanci, kteří uplatní odpočet za dary, obvykle dostanou roční daňový přeplatek. Během roku 2025 totiž zaplatili na zálohách vyšší částku, než kolik vychází jejich vypočtená roční daň z příjmu.
Jak dar doložit: potvrzení, smlouva a co si pohlídat
Většina organizací, které splňují podmínky pro daňový odpočet, vydává dárcům potvrzení o přijetí daru. Nejčastěji ho posílá e-mailem. Vždy je ale potřeba si potvrzení včas vyžádat.
Dar lze doložit i darovací smlouvou, pokud z ní jednoznačně vyplývá, že došlo k přijetí daru podle zákona. Teprve na základě těchto dokladů je možné uplatnit příslušnou částku jako daňový odpočet.
Zaměstnanci, za které provádí zaměstnavatel roční zúčtování daně, předávají doklad mzdové účetní. Daňoví poplatníci, kteří podávají daňové přiznání sami, přikládají doklad k daňovému přiznání.
Kam odpočet daru vyplnit v daňovém přiznání
Na uplatnění odpočtu za dar nemá vliv, zda daňový poplatník vyplňuje zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, nebo klasické čtyřstránkové. V obou verzích formuláře je část věnovaná daňovým odpočtům, kde se uvádí i hodnota poskytnutého daru.
Zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání však mohou vyplnit pouze poplatníci, kteří mají příjmy výhradně ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání.
Dary jsou jedním z nejjednodušších odpočtů, které lze při daních využít. Je ale potřeba splnit zákonné podmínky a mít vše doložené. Když si na to vzpomenete včas, může se vám dobročinnost vrátit i v podobě vyššího přeplatku na dani.
