Silniční daň 2026 za rok 2025: Kdo ji platí, jak se počítá a kde najít online formulář

  • Silniční dani podléhají výhradně vybraná nákladní vozidla a některá tažná vozidla.
  • Daň musí přiznat a zaplatit poplatník, který je zapsán v registru jako provozovatel.
  • Osobní automobily ani většina dodávek předmětem daně nejsou, i když jsou používány k podnikání.

Silniční daň v Česku dopadá na vozidla používaná k podnikání. Její výše se liší podle typu a parametrů vozidla a zohledňuje i dobu od jeho první registrace. Od roku 2022 jsou osvobozena osobní auta a dodávky do 12 tun.

Nejdůležitější informace:

  • Daň za rok 2025 platí vybraná nákladní vozidla (N2 a N3, tedy od 3,5 t výše) a některá tažná vozidla kategorie O nad 12 t.
  • Osobní auta a většina dodávek dani nepodléhají.
  • Poplatník = provozovatel uvedený v registru.
  • Přiznání je nutné podat do 2. 2. 2026, podává se elektronicky (MOJE daně).
  • Daň se odvíjí od kategorie, náprav a hmotnosti; při provozu jen část roku se platí poměrně.
  • Platí se jednorázově, částky pod 100 korun se nehradí.
  • Nové sazby platí až od roku 2026, pro rok 2025 se používají původní.

Kdo musí platit silniční daň?

Silniční dani podléhají výhradně vybraná nákladní vozidla a některá tažná (přípojná) vozidla (kategorie O) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 tun, a to bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání nebo nikoliv. Silniční daň má totiž především sloužit k financování výstavby a údržby silnic.

Z nákladních vozidel se daň vztahuje na vozidla kategorie N2, což jsou střední nákladní auta s hmotností 3,5 až 12 tun, tedy například menší nákladní auta na rozvoz zboží, a N3, kam spadají těžká nákladní auta s hmotností nad 12 tun, například velký kamion nebo cisterna.

Osobní automobily ani většina dodávek předmětem daně nejsou, i když jsou používány k podnikání.

Daň musí přiznat a zaplatit poplatník (provozovatel), který je zapsán v registru jako provozovatel. Zpravidla je to právnická osoba, OSVČ, ale výjimečně i nepodnikatel, pokud má registrováno vozidlo podléhající dani.

Termín pro podání daňového přiznání

Přiznání se podává za uplynulé zdaňovací období (rok) u místně příslušného finančního úřadu. Standardní termín je do 31. ledna následujícího roku. Pokud připadne na volno, posouvá se na nejbližší pracovní den. Tak je tomu u přiznání k silniční dani za rok 2025. Posledním dnem pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2025 je totiž pondělí 2. února 2026.

Jaká je výše silniční daně?

Výše silniční daně vyplývá z kategorie vozidla, druhu karoserie, počtu náprav, nejvyšší povolené hmotnosti a některých dalších parametrů. Podklady naleznete v technickém průkazu. Pokud je vozidlo předmětem daně celý rok, platí se daň za celý rok, jinak za poměrnou část roku (1/12 pronásobená počtem měsíců).

Typy karoserií pro typ vozidla N jsou BA (bez bližší specifikace pro dopravu nákladů), BB skříňový, BC tahač návěsů a BD tahač přívěsů.

Sazby pro vozidla typu N s karoserií BA, BB

Počet nápravNejvětší povolená hmotnost v tunáchVýše daně v Kč
nejméněméně než
2 120
1213800
13142300
14153200
15 7200
3 150
15171400
17192900
19213800
21235800
23 9000
4 a více 230
23253800
25276000
27299400
29 14 000

 

Sazby pro vozidla typu N s karoserií BC, BD

 

Počet nápravNejvětší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunáchVýše daně v Kč
nejméněméně než
2 160
1618400
1820900
20222000
22232600
23254600
25288000
28318700
313312 100
33 18 400
3 a více 360
363811 800
384016 300
40 24 200

 

Sazby pro vozidla typu O

Největší povolená hmotnost v tunáchVýše daně v Kč
nejméněméně než
 110
12 3600

Vyplnění daňového přiznání k silniční dani – online formulář

Daňové přiznání lze podat pouze elektronicky. Pro podání daňového přiznání lze využít portál MOJE daně. Interaktivní online formulář za rok 2025 je k dispozici na webových stránkách Finanční správy.

Na první stránce se vyplňují informace o poplatníkovi, na druhé poté informace o jednotlivých vozidel. K vyplnění je třeba mít po ruce technické průkazy všech automobilů, které jsou předmětem silniční daně za rok 2025. Do formuláře se doplní kategorie vozidla, počet náprav a hmotnost, z nichž vyplývá roční sazba daně. Pro správné vyplnění formuláře přiznání za rok 2025 je potřeba použít aktuální pokyny Finanční správy k vyplnění tiskopisu.

Celková částka silniční daně za rok 2025 je součtem dílčích silničních daní za jednotlivá vozidla. 

Jak se platí silniční daň?

Silniční daň se platí jednorázově za celý rok, zálohy se neplatí. Daň se platí bankovním převodem na účet příslušného finančního úřadu a je splatná v termínu pro podání daňového přiznání (za rok 2025 tedy do 2. února 2026). Pokud je vypočtená daň nižší než 100 korun, daň se nepředepisuje ani neplatí.

Přehled vybraných územních pracovišť finančního úřadu, která spravují silniční daň (od 1. 1. 2026). Zdroj: Finanční správa

Finanční úřadVybrané územní pracoviště spravující daň silniční
Finanční úřad pro hlavní město PrahuÚzemní pracoviště pro Prahu 1
Finanční úřad pro Středočeský krajÚzemní pracoviště Praha-západ
Finanční úřad pro Jihočeský krajÚzemní pracoviště ve Strakonicích
Finanční úřad pro Plzeňský krajÚzemní pracoviště v Plzni
Finanční úřad pro Karlovarský krajÚzemní pracoviště v Karlových Varech
Finanční úřad pro Ústecký krajÚzemní pracoviště v Ústí nad Labem
Finanční úřad pro Liberecký krajsídlo finančního úřadu
Finanční úřad pro Královéhradecký krajsídlo finančního úřadu
Finanční úřad pro Pardubický krajÚzemní pracoviště v Pardubicích
Finanční úřad pro Kraj VysočinaÚzemní pracoviště v Jihlavě
Finanční úřad pro Jihomoravský krajsídlo finančního úřadu
Finanční úřad pro Olomoucký krajÚzemní pracoviště v Prostějově
Finanční úřad pro Moravskoslezský krajsídlo finančního úřadu
Finanční úřad pro Zlínský kraj 
(pozn. Pokyn č. GFR-D-73 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 15/2025)

Silniční daň v roce 2026

Novelou zákona o silniční dani účinnou od 1. ledna 2026 došlo k úpravě některých výší sazeb a zrušení některých slev. Pro přiznání za rok 2025 podávané s termínem do 2. února 2026 se však uplatní ještě sazby platné pro období roku 2025. Sazby po novele se použijí až v přiznání za rok 2026.

 

