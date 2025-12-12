Silniční daň 2026 za rok 2025: Kdo ji platí, jak se počítá a kde najít online formulář
- Silniční dani podléhají výhradně vybraná nákladní vozidla a některá tažná vozidla.
- Daň musí přiznat a zaplatit poplatník, který je zapsán v registru jako provozovatel.
- Osobní automobily ani většina dodávek předmětem daně nejsou, i když jsou používány k podnikání.
Silniční daň v Česku dopadá na vozidla používaná k podnikání. Její výše se liší podle typu a parametrů vozidla a zohledňuje i dobu od jeho první registrace. Od roku 2022 jsou osvobozena osobní auta a dodávky do 12 tun.
Nejdůležitější informace:
- Daň za rok 2025 platí vybraná nákladní vozidla (N2 a N3, tedy od 3,5 t výše) a některá tažná vozidla kategorie O nad 12 t.
- Osobní auta a většina dodávek dani nepodléhají.
- Poplatník = provozovatel uvedený v registru.
- Přiznání je nutné podat do 2. 2. 2026, podává se elektronicky (MOJE daně).
- Daň se odvíjí od kategorie, náprav a hmotnosti; při provozu jen část roku se platí poměrně.
- Platí se jednorázově, částky pod 100 korun se nehradí.
- Nové sazby platí až od roku 2026, pro rok 2025 se používají původní.
Nejdůležitější informace:
- Daň za rok 2025 platí vybraná nákladní vozidla (N2 a N3, tedy od 3,5 t výše) a některá tažná vozidla kategorie O nad 12 t.
- Osobní auta a většina dodávek dani nepodléhají.
- Poplatník = provozovatel uvedený v registru.
- Přiznání je nutné podat do 2. 2. 2026, podává se elektronicky (MOJE daně).
- Daň se odvíjí od kategorie, náprav a hmotnosti; při provozu jen část roku se platí poměrně.
- Platí se jednorázově, částky pod 100 korun se nehradí.
- Nové sazby platí až od roku 2026, pro rok 2025 se používají původní.
Kdo musí platit silniční daň?
Silniční dani podléhají výhradně vybraná nákladní vozidla a některá tažná (přípojná) vozidla (kategorie O) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 tun, a to bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání nebo nikoliv. Silniční daň má totiž především sloužit k financování výstavby a údržby silnic.
Z nákladních vozidel se daň vztahuje na vozidla kategorie N2, což jsou střední nákladní auta s hmotností 3,5 až 12 tun, tedy například menší nákladní auta na rozvoz zboží, a N3, kam spadají těžká nákladní auta s hmotností nad 12 tun, například velký kamion nebo cisterna.
Osobní automobily ani většina dodávek předmětem daně nejsou, i když jsou používány k podnikání.
Daň musí přiznat a zaplatit poplatník (provozovatel), který je zapsán v registru jako provozovatel. Zpravidla je to právnická osoba, OSVČ, ale výjimečně i nepodnikatel, pokud má registrováno vozidlo podléhající dani.
Termín pro podání daňového přiznání
Přiznání se podává za uplynulé zdaňovací období (rok) u místně příslušného finančního úřadu. Standardní termín je do 31. ledna následujícího roku. Pokud připadne na volno, posouvá se na nejbližší pracovní den. Tak je tomu u přiznání k silniční dani za rok 2025. Posledním dnem pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2025 je totiž pondělí 2. února 2026.
Jaká je výše silniční daně?
Výše silniční daně vyplývá z kategorie vozidla, druhu karoserie, počtu náprav, nejvyšší povolené hmotnosti a některých dalších parametrů. Podklady naleznete v technickém průkazu. Pokud je vozidlo předmětem daně celý rok, platí se daň za celý rok, jinak za poměrnou část roku (1/12 pronásobená počtem měsíců).
Typy karoserií pro typ vozidla N jsou BA (bez bližší specifikace pro dopravu nákladů), BB skříňový, BC tahač návěsů a BD tahač přívěsů.
Sazby pro vozidla typu N s karoserií BA, BB
|Počet náprav
|Největší povolená hmotnost v tunách
|Výše daně v Kč
|nejméně
|méně než
|2
|12
|0
|12
|13
|800
|13
|14
|2300
|14
|15
|3200
|15
|7200
|3
|15
|0
|15
|17
|1400
|17
|19
|2900
|19
|21
|3800
|21
|23
|5800
|23
|9000
|4 a více
|23
|0
|23
|25
|3800
|25
|27
|6000
|27
|29
|9400
|29
|14 000
Sazby pro vozidla typu N s karoserií BC, BD
|Počet náprav
|Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách
|Výše daně v Kč
|nejméně
|méně než
|2
|16
|0
|16
|18
|400
|18
|20
|900
|20
|22
|2000
|22
|23
|2600
|23
|25
|4600
|25
|28
|8000
|28
|31
|8700
|31
|33
|12 100
|33
|18 400
|3 a více
|36
|0
|36
|38
|11 800
|38
|40
|16 300
|40
|24 200
Sazby pro vozidla typu O
|Největší povolená hmotnost v tunách
|Výše daně v Kč
|nejméně
|méně než
|11
|0
|12
|3600
Vyplnění daňového přiznání k silniční dani – online formulář
Daňové přiznání lze podat pouze elektronicky. Pro podání daňového přiznání lze využít portál MOJE daně. Interaktivní online formulář za rok 2025 je k dispozici na webových stránkách Finanční správy.
Na první stránce se vyplňují informace o poplatníkovi, na druhé poté informace o jednotlivých vozidel. K vyplnění je třeba mít po ruce technické průkazy všech automobilů, které jsou předmětem silniční daně za rok 2025. Do formuláře se doplní kategorie vozidla, počet náprav a hmotnost, z nichž vyplývá roční sazba daně. Pro správné vyplnění formuláře přiznání za rok 2025 je potřeba použít aktuální pokyny Finanční správy k vyplnění tiskopisu.
Celková částka silniční daně za rok 2025 je součtem dílčích silničních daní za jednotlivá vozidla.
Jak se platí silniční daň?
Silniční daň se platí jednorázově za celý rok, zálohy se neplatí. Daň se platí bankovním převodem na účet příslušného finančního úřadu a je splatná v termínu pro podání daňového přiznání (za rok 2025 tedy do 2. února 2026). Pokud je vypočtená daň nižší než 100 korun, daň se nepředepisuje ani neplatí.
Přehled vybraných územních pracovišť finančního úřadu, která spravují silniční daň (od 1. 1. 2026). Zdroj: Finanční správa
|Finanční úřad
|Vybrané územní pracoviště spravující daň silniční
|Finanční úřad pro hlavní město Prahu
|Územní pracoviště pro Prahu 1
|Finanční úřad pro Středočeský kraj
|Územní pracoviště Praha-západ
|Finanční úřad pro Jihočeský kraj
|Územní pracoviště ve Strakonicích
|Finanční úřad pro Plzeňský kraj
|Územní pracoviště v Plzni
|Finanční úřad pro Karlovarský kraj
|Územní pracoviště v Karlových Varech
|Finanční úřad pro Ústecký kraj
|Územní pracoviště v Ústí nad Labem
|Finanční úřad pro Liberecký kraj
|sídlo finančního úřadu
|Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
|sídlo finančního úřadu
|Finanční úřad pro Pardubický kraj
|Územní pracoviště v Pardubicích
|Finanční úřad pro Kraj Vysočina
|Územní pracoviště v Jihlavě
|Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
|sídlo finančního úřadu
|Finanční úřad pro Olomoucký kraj
|Územní pracoviště v Prostějově
|Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
|sídlo finančního úřadu
|Finanční úřad pro Zlínský kraj
|(pozn. Pokyn č. GFR-D-73 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 15/2025)
Silniční daň v roce 2026
Novelou zákona o silniční dani účinnou od 1. ledna 2026 došlo k úpravě některých výší sazeb a zrušení některých slev. Pro přiznání za rok 2025 podávané s termínem do 2. února 2026 se však uplatní ještě sazby platné pro období roku 2025. Sazby po novele se použijí až v přiznání za rok 2026.