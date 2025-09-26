Paušální daň 2026 OSVČ: Pásma a podmínky. Komu se vyplatí?
Veškeré daňové povinnosti si mohou OSVČ plnit platbou měsíční paušální daně. Vstup do daňového paušálního režimu je dobrovolný. Pro rok 2026 se přitom výrazně zvyšuje paušální daň v prvním pásmu. Jaká pravidla platí pro paušální daň?
Daňový paušální režim výrazně zjednodušuje veškeré daňové povinnosti a může přinést i významnou daňovou úsporu. OSVČ by si vždy měly propočítat, zdali se jim paušální režim finančně vyplatí. OSVČ platící měsíční paušální daň odvádí v jedné platbě daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění a neodevzdávají za rok daňové přiznání a přehledy.
Kolik je paušální daň OSVČ v roce 2026?
- První pásmo: Platba měsíční paušální daně se meziročně prodražuje OSVČ účastným v prvním paušálním pásmu pro rok 2026 o 1 268 korun, a to z 8 716 korun na 9 984 korun.
- Druhé pásmo: Částka paušální daně ve druhém paušálním pásmu v roce 2026 zůstává 16 745 korun. Je stejná jako v roce 2025.
- Třetí pásmo: Částka paušální daně ve třetím paušálním pásmu v roce 2026 zůstává 27 139 korun. Je stejná jako v roce 2025.
Pásma a podmínky paušální daně 2026
U paušální daně jsou zavedeny tři pásma v závislosti na výši a struktuře příjmů. V přiložených třech tabulkách máme uvedeno, pro které OSVČ jsou jednotlivá pásma určeny a jaké musí být splněny zákonné podmínky.
Podmínky pro první paušální pásmo
Podmínky pro druhé paušální pásmo
Podmínky pro třetí paušální pásmo
Výpočet paušální daně 2026
Měsíční paušální režim je pro všechny tři přímé daně upraven v jednotlivých zákonech upravující danou konkrétní daň. Podívejme se na podrobný výpočet v roce 2026. Výši minimálních záloh pro sociální a zdravotní pojištění popisují příslušné články.
Sociální pojištění
Platba na sociální pojištění je u „paušalistů“ stanovena dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení, kde je uvedeno, že výše měsíčního vyměřovacího základu činí v prvním pásmu o 15 procent více než je minimální vyměřovací základ, ve druhém pásmu potom 28 050 korun a ve třetím pásmu 42 900 korun.
Sociální pojištění činí:
- v prvním pásmu 6 578 korun (22 525 korun x 29,2 procenta),
- ve druhém pásmu 8 191 korun (28 050 korun x 29,2 procenta),
- ve třetím pásmu 12 527 korun (42 900 korun x 29,2 procenta).
Zdravotní pojištění
Částka zdravotního pojištění v paušální dani je upravena dle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kde je uvedeno, že v prvním pásmu je roční vyměřovací základ na úrovni minimálního vyměřovacího základu, ve druhém pásmu v částce 319 200 korun a ve třetím pásmu 470 400 korun, měsíčně tedy v jedné dvanáctině.
Zdravotní pojištění činí:
- v prvním pásmu 3 306 korun (24 483,50 koruny x 13,5 procenta),
- ve druhém pásmu 3 591 korun (319 200 korun: 12 měsíců x 13,5 procenta),
- ve třetím pásmu 5 292 korun (470 400 korun: 12 měsíců x 13,5 procenta).
Daň z příjmu fyzických osob
Podle zákona o dani z příjmu činí záloha v paušálním režimu na dani z příjmu:
- v první pásmu 100 korun,
- v druhém pásmu 4 963 korun ve druhém pásmu,
- ve třetím pásmu 9 320 korun.
Pásma paušální daně OSVČ přehledně
V přiložené tabulce níže máme uvedeny souhrnné částky měsíční paušální daně ve všech třech pásmech, přičemž máme i uveden přesný rozpis, kolik připadá na daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.
Kdy a komu se vyplatí paušální daň?
V přiložené tabulce níže máme vypočtenu souhrnnou daňovou povinnost (tj. součet roční daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění) za rok 2026 u různých daňových základů.
Při výpočtu počítáme pouze s nárokem na základní daňovou slevu na poplatníka. U daňového paušálu je výpočet proveden pro nejčastěji využívané první paušální daňové pásmo. Jestliže OSVČ splňuje zákonné podmínky a daňový základ má nad 280 tisíc korun, potom již přináší vstup do prvního dobrovolného daňového paušálního režimu daňovou úsporu, jak je z tabulky názorně vidět. Například při hrubém zisku ve výši 500 tisíc korun za rok 2026 činí již daňová úspora 44 316 korun.
|Daňový základ
|Přímé daně za celý rok 2026
|Paušální režim
|Klasické zdanění
|200 tisíc korun
|119 808 korun
|108 297 korun
|280 tisíc korun
|119 808 korun
|119 457 korun
|300 tisíc korun
|119 808 korun
|122 457 korun
|400 tisíc korun
|119 808 korun
|137 457 korun
|500 tisíc korun
|119 808 korun
|164 124 korun
|600 tisíc korun
|119 808 korun
|196 020 korun
|700 tisíc korun
|119 808 korun
|233 830 korun
|800 tisíc korun
|119 808 korun
|271 640 korun
Srovnání: daňový bonus a jeho čerpání
Jiná situace je však u OSVČ, které mají nárok na daňové zvýhodnění na děti a vzniká jim nárok na daňový bonus. V těchto případech se hranice daňové výhodnosti ve prospěch paušálního režimu významně posouvá, jak je vidět ze druhé tabulky. Při výpočtu souhrnné daňové povinnosti při klasickém zdanění počítáme s nárokem na daňové zvýhodnění na dvě děti a daňovou slevou na manželku.
|Daňový základ
|Přímé daně za celý rok 2026
|Paušální režim
|Klasické zdanění
|200 tisíc korun
|119 808 korun
|70 773 korun
|300 tisíc korun
|119 808 korun
|70 773 korun
|400 tisíc korun
|119 808 korun
|75 093 korun
|500 tisíc korun
|119 808 korun
|101 760 korun
|600 tisíc korun
|119 808 korun
|133 656 korun
|700 tisíc korun
|119 808 korun
|171 466 korun
|800 tisíc korun
|119 808 korun
|209 276 korun
Plátce DPH paušální daň nevyužijí, které další OSVČ nemají nárok?
Které OSVČ mohou vstoupit do daňového paušálního režimu je upraveno v § 2 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.
- Dobrovolně vstoupit do měsíčního daňového paušálního režimu nemohou zejména OSVČ, které jsou plátcem DPH.
- Dále potom nemohou do paušálního režimu vstoupit například OSVČ, které mají rozhodné příjmy ze závislé činnosti, které podléhají zálohové dani z příjmu nebo OSVČ s jinými zdanitelnými příjmy dle § 8 (z kapitálového majetku), § 9 (z nájmu) a § 10 (z ostatních zdanitelných příjmů) zákona o dani z příjmu vyšší než 50 tisíc korun za rok.
Do kdy se přihlásit do režimu paušální daně?
Termín přihlášení k paušální dani je obyčejnědo 10. 1. Pokud chcete vstoupit do režimu paušální daně pro rok 2026, přihlaste se do 12. 1. 2026 (10.1. 2026 je sobota).
Splatnost: kdy a kam zaplatit paušální daň?
Paušální záloha pro zvolené pásmo paušálního režimu je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Paušální záloha se platí na bankovní účet finančního úřadu.
Zdroj: financnisprava.cz