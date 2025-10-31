Zdanění dohody o pracovní činnosti: Pravidla pro rok 2026
Pro dlouhodobé brigády využívají v praxi zaměstnavatelé často dohodu o pracovní činnosti, na kterou lze odpracovat více hodin než na dohodu o provedení práce. Jak se liší zdanění při práci na DPČ?
Když bude v roce 2026 hrubá odměna z dohody o pracovní činnosti 4499 korun a méně, tak se z ní nebude platit sociální a zdravotní pojištění. Limit pro neplacení pojistného je pro rok 2026 stejný jako v roce 2025. Při překročení limitu se již sociální i zdravotní pojištění odvádí. Na rozdíl od dohody o provedení práce se meziročně limit nemění.
Co říká zákon?
Rozhodný příjem pro účast na pojištění je dle zákona o nemocenském pojištění jedna desetina průměrné mzdy stanovené MPSV po zaokrouhlení na pětisetkoruny směrem dolů. Rozhodná průměrná mzda pro rok 2026 dle MPSV tak je 48 967 korun. Po zákonném zaokrouhlení je tedy limitem pro účast na pojištění hrubá odměna 4500 korun. Při hrubé odměně 4499 korun a méně se tak sociální a zdravotní pojištění neplatí.
Podpis prohlášení k dani: ano, či ne?
I při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti je možné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Vzhledem k tomu, že je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, tak v praxi mají prohlášení k dani pro dlouhodobou brigádu podepsáno pracující penzisté, studenti nebo příjemci rodičovského příspěvku.
Při podepsaném prohlášení k dani se uplatňuje při výpočtu daně z příjmu fyzických osob sleva na poplatníka ve výši 2570 korun. Zaměstnanci přivydělávající si na dohodu o pracovní činnosti již mají prohlášení k dani podepsáno u hlavního zaměstnavatele, a proto při výpočtu daně z příjmu z dlouhodobé brigády na DPČ již slevu na poplatníka neuplatní.
Penzisté mají nárok na slevu na sociálním pojištění
Od roku 2025 mají pracující řádní starobní důchodci nárok při výpočtu sociálního pojištění na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 procenta z hrubé mzdy nebo hrubé odměny. Sleva na sociálním pojištění náleží i při práci na dohodu o pracovní činnosti. Výdělečná činnost v řádném starobním důchodu je ještě více zvýhodněna než v minulosti. Překročení limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění je tak v praxi pro starobní důchodce daňově méně bolestivé než pro ostatní daňové poplatníky.
Srovnání: kdo dostane nejvyšší čistou mzdu
V tabulce máme vypočtenu čistou odměnu na účet u hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti ve výši 26 800 korun.
- V prvním případě máme výpočet u zaměstnance, který má podepsáno prohlášení k dani v hlavním zaměstnání, kde pracuje na klasickou pracovní smlouvu.
- Ve druhém případě u studenta, který uplatňuje slevu na poplatníka, protože má pro brigádu podepsáno prohlášení k dani.
- Ve třetím případě je výpočet čisté odměny z DPČ proveden u pracovníka v řádném starobním důchodu, který má podepsáno prohlášení k dani a má nárok na slevu na sociálním pojištění.
I když je hrubá odměna z dohody o pracovní činnosti ve všech třech případech stejně vysoká, tak se celkové zdanění značně liší. Pracující starobní důchodci mají celkové zdanění jednoznačně nejnižší.
|Zaměstnanec
|Student
|Penzista
|Hrubá odměna
|26 800
|26 800
|26 800
|Zdravotní pojištění (4,5 procenta z hrubé odměny)
|1 206
|1 206
|1 206
|Sociální pojištění (7,1 procenta, penzista 0,6 procenta z hrubé odměny)
|1 903
|1 903
|161
|Daň z příjmu (15 procent z hrubé odměny)
|4 020
|4 020
|4 020
|Sleva na poplatníka
|0
|2 570
|2 570
|Daň z příjmu po slevě
|4 020
|1 450
|1 450
|Čistá odměna na účet
|19 671
|22 241
|23 983
Dvě brigády současně a daňové přiznání
Pokud zaměstnanci pracující alespoň v jednom měsíci během roku současně pro dva zaměstnavatele, kteří odvádějí z obou zaměstnání zálohovou daň z příjmu, musejí za daný rok odevzdat daňové přiznání. To platí i při práci na dvě dohody o pracovní činnosti současně.
Při příjmech pouze ze závislé činnosti (zaměstnání) se vyplňuje zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání je nutné mít potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.