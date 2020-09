Zajděte si na drink do The Artisan Bar

Gurmet

Spousta koktejl barů na vyšší úrovni může působit občas až příliš strojeně A pokud se přímo nevyznáte, člověk může být automaticky nervózní. To ale není případ The Artisan Baru, který se nově otevřeel v pražském hotelu Marriot.

Dobrých koktejlů není nikdy dost a proto s nadšením vítáme každý nový a hlavně příjemný bar. Atmosféra v The Artisan Bar je neuvěřitelně uvolněná a člověk se cítí jak kdyby místo navštěvoval celý život. Bar nabízí nejen signature koktejly připravené z lokálních ingrediencí, má ale i ojedinělou nabídku vín, jedinečné domácí chuťovky i živou hudbu.

Koktejly v nově otevřeném The Artisan Bar v hotelu Marriot

Bar také nabízí čtyři koktejly pojmenované na počest nejznámějších českých hudebních skladatelů - Dvořák, Smetana, Janáček a Suk. Tyto prémiové drinky jsou inspirovány jejich osobními příběhy a hudbou, kterou skládali. Například koktejl Antonín Dvořák připomíná jeho cestu do Nového světa, obsahuje kokos a likér Advocaat.

Koktejly v nově otevřeném The Artisan Bar v hotelu Marriot

Hlavní barman Lukáš Jehlička získal svoje zkušenosti na mezinárodní scéně, pracoval v Londýně, Amsterdamu, Cannes, Bejrútu, Casablance či v Dubaji. Celý tým barmanů je precizně vyškolený.

Koktejly v nově otevřeném The Artisan Bar v hotelu Marriot

V současné situaci bar samozřejmě dodržuje veškerá hygienická a bezpečnostní opatření: pro hosty jsou u vstupu i v baru připraveny dezinfekce rukou, stoly jsou minimálně jeden a půl metru od sebe, všichni zaměstnanci nosí roušky a rukavice a dodržují všechna přísná hygienická opatření v souladu se standardy společnosti Marriott.

Příprava ledu v The Artisan Bar v hotelu Marriot

The Artisan Bar je otevřen každý den od 17:00 do půlnoci s tím, že až vláda povolí, otevíračka se protáhne do jedné.