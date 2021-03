Co poslouchá Lenka Dusilová

Osobnosti

Od které písničky, kterou napsal někdo jiný, znáš celý text od začátku do konce… Asi Rosa na kolejích od Wabiho Daňka. (směje se)

Které bylo první album, jež sis koupila nebo dostala… To si už nepamatuju. Ale jedna momentka mi vytanula. Jak se v Curychu v obchodě s deskami v raných devadesátkách se Zdeňkem Bínou probíráme hromadou krásných desek a na jeho doporučení si kupuju výběrové CD Arethy Franklin. A nejoblíbenější skladba alba z něj? Save me, somebody save me.

Co nejraději posloucháš v autě nebo v MHD… Každé ráno jezdím se synkem přes půl Prahy metrem do školky a cestou zpět poslouchám výběr posledních dnů: Viagra Boys, William Basinski, St. Vincent, Matt eo Vallicelli, Goldmund nebo Tune-Yards.

Která písnička tě v poslední době nejvíc dostala… Výrazně mě pobavila skladba Sports od Viagra Boys. Magoři, skvělý!

Ve kterém videoklipu bys chtěla prožít jeden den života… Možná v nějaké ambientní klidné krajině, nekonečné krajině. Ale možná by mě bavilo užít si natáčení videoklipu Bizness s Tune-Yards.

Rodačka z Karlových Varů se proslavila se skupinou Sluníčko, později spolupracovala s Lucií a s Davidem Kollerem založila skupinu Pusa. Hostovala i na albech Daniela Landy nebo Čechomoru. Sólová alba vydává od roku 2000, spoluzaložila však i projekt Eternal Seekers, několik let ji doprovázela jí založená skupina pojmenovaná Baromantika.

Co dalšího si poslechnout?

Album Řeka od Lenky Dusilové Šest let po skvěle přijaté desce V hodině smrti Lenka Dusilová vydala novou desku, na níž se obklopila muzikanty, kterými jsou elektronický producent Aid Kid, zpěvačka Dorota Barová, bubeník Roman Vícha nebo skladatel Petr Ostrouchov, který novinku i produkoval. Náročné a experimentální album ale sklízí velkou chválu a mimo jiné je i nominováno na cenu hudebních kritiků Apollo.

Album We Will Always Love You od The Avalanches Australší The Avalanches byli se svojí samplovanou „symfonií“ Since I Left You hudební senzací počátku milénia a pak se na dlouhá léta odmlčeli. Naštěstí už se intervaly mezi deskami zkracují a na Wildfl owers (2016) teď navázali dokonale nádhernou novinkou We Will Always Love You, na níž hostují Perry Farrell, Karen O, MGMT, Johnny Marr nebo Jamie xx.

Album Spare Ribs od Sleaford Mods. Britské duo Sleaford Mods je přímo kvintesence „angličanství“. Kousavé texty o životě dělnické třídy, výrazná basa a cockney. Přesně tak zní i jejich aktuální nová deska. Přesně tak zní i jejich aktuální nová deska Spare Ribs. Pokud máte se slovem punk spojené pouze nabroušené kytary a číro, opravte si terminologii. Takhle totiž zní punk dvacátých let 21. století. Jason Williamson a Andrew Fearn, který mu k tomu skládá hodně střapaté beaty, jsou jeho dokonalým ztělesněním.

Článek byl poprvé uveřejněn v únoru 2021 v magazínu Formen.