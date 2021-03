Top podcasty celebrit. Poslechněte si Obamu, Springsteena a další

Mluvené slovo ve formě podcastů je stále populárnějším doplňkem životů mnohých z nás. Dá se u nich vařit, uklízet, sportovat. V poslední době přibylo i mnoho známých světových osobností, které mají svůj vlastní pořad. Vybrali jsme ty, kdo stojí za to.

Michelle Obamová

Někdejší první dáma USA přišla se sérií několika epizod pod prostým názvem The Michelle Obama Podcast loni v létě. S hosty se věnovala v podstatě běžným tématům, které viděno optikou Michelle přinášejí nový vhled. Jde například o obdarovávání, manželství, mezigenerační rozdíly či rozdílný přístup ke kariéře žen a mužů.

Barrack Obama & Bruce Springsteen

Těžko najdete na vaší oblíbené streamovací platformě momentálně cokoliv američtějšího než “pokec” bývalého prezidenta Spojených států Barracka Obamy a rockové hvězdy Bruce Springsteena s názvem Renegades. Z jejich setkání na Springsteenově ranči u New Jersey vzniklo několik dílů povídání protknutého intimní Springsteenovou hudbou (a pozor - zahraje si i Obama). Ty jsou nyní postupně publikovány. Oba přátelé spolu probírají vlastní dospívání, rasovou problematiku, ale třeba právě i zmíněnou hudbu.

Mayim Bialiková

Představitelka Amy v seriálu The Big Bang Theory je dalším svým povoláním vědkyně, neuroložka. V sérii Breakdown rozebírá mýty a nedorozumění ohledně duševního zdraví a wellness. Tématy jsou emoční vyrovnanost, sexuální identita a třeba nedávno si Bialiková pozvala svého hereckého kolegu ze zmíněného seriálu, představitele Rajeshe, Kunala Nayaara. Téma? Život v přítomném okamžiku.

Harry & Meghan

Prominentní pár vévody a vévodkyně ze Sussexu už loni oznámil, že právě formou podcastů se bude chtít pár často vyjadřovat. Uzavřeli exkluzivní spolupráci se službou Spotify. Jejich produkční společnost Archewell Audio před Vánoci na tuto platformu umístila “Vánoční speciál”, který byl v podstatě takovým představením manželů. Pak už ale nic. Na další díly se čeká.

5 cest, jak si mohou a budou vydělávat Harry a Meghan V neděli se exkrálovský pár Harry a Meghan objeví ve speciálním možná až dvouhodinovém interview s hvězdnou moderátorkou Oprah Winfreyovou. Stane se tak na americké televizní stanici CBS a je jisté, že o tématech, která tam tato trojice otevře, se bude dlouho mluvit. Už teď se živě diskutuje třeba to, zda princ a jeho choť dostali za show zaplaceno. Na čem vlastně může prominentní pár, který se loni odloučil od britské královské rodiny a panovnických povinností, vydělávat?

Gwyneth Paltrowová

Holywoodská hvězda známá také svou značkou životního stylu Goop právě svět kolem tohoto brandu ve svém podcastu rozvíjí. Jmenuje se prostě Goop a v anotaci se o něm uvádí, že má ambici otevírat nové konverzace. Epizody se věnují tématům jako je intuice, harmonie s přírodou nebo víra.

Alec Baldwin

Velmi pestrou skladbu témat nabízí ve své podcastové show nazvané Here´s The Thing další známý herec Alec Baldwin. Jde jak o rozhovory se zajímavými hosty od kolegy Stanleyho Tucciho po Barryho Gibba z Bee Gees, tak o složitější záležitosti jako růst cen nemovitostí v New Yorku nebo odkaz války ve Vietnamu na americkou společnost.

Shaquille O´neal

Basketbalová legenda, ale taky byznysmen, investor řady start-upů a komik svého druhu Shaquille O´neal se věnuje podcastům už několik let. V téměř pěti desítkách epizod svého pořadu The Big jednak komentuje zajímavosti okolo basketbalové ligy NBA ale taky jiné sporty, své podnikání, mentoring, politiku.

Jamie Carragher

Máte-li rádi fotbal, ten evropský, obrovsky si užijete rozhovory liverpoolské hvězdy Jamieho Carraghera. Při setkání s bývalými spoluhráči ale i soupeří vzpomínají na detaily svých kariér. Propojovací linkou všech dílů podcastu The Greatest Game jsou vzpomínky na největší zápasy, jaké hosté pořadu pamatují. Skládá se vždy ideální sestava a tak dále. U Carraghera, který je milý také svou takzvanou “scouse” angličtinou, se vystřídají Ryan Giggs, Michael Owen, Steven Gerrard nebo třeba Thierry Henry.

A někteří další telegraficky

Moderátorka Oprah Winfreyová (Super Soul), herečka, moderátorka a stand-up komička Amy Schumerová (3 Girls, 1 Keith), herečka Kate Hudsonová (Siblings Revelry), herec Russel Brand (Under the Skin), drag queen Ru Paul (What´s the Tee)