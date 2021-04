Omega vytvořila limitované hodinky pro olympiské hry v Tokiu

Technika

Blíží se sportovní svátek roku. Může to být o něco později než bylo plánováno, ale olympijské hry v Tokiu jsou na spadnutí. Dnes je to přesně 100 dní do jejich začátku. Zatímco sportovci zahajují své finální přípravy, oficiální časomíra této sportovní události, společnost Omega, odhalila na tuto počest speciální edici hodinek Seamaster Diver 300M Tokyo 2020.