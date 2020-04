Farmářské trhy, psí salony a řemeslníci dostali od vlády zelenou | E15.cz

Od pondělí mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Fungovat mohou také psí salóny, povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap až do pondělí 8. června. Čtěte, kterých profesí se týká první etapa.