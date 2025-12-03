Bývalý šéf tradingu ČEZ láká investory na úroky nad spořák, jeho startup čeká rok zlomu
- Zkušení finančníci rozjeli startup Firefish s úvěry krytými bitcoinem.
- Spustili i alternativní fond a rok 2026 může v jejich byznysu znamenat předěl.
- Investoři a věřitelé inkasují úroky citelně vyšší, než běžně nabízejí banky.
Bitcoin ani ostatní kryptoměny nezažívají nejlepší období. To ale příliš netrápí nikoho, kdo teď není nucen virtuální mince prodávat. Československý startup Firefish, který spoluzaložil bývalý šéf tradingového oddělení ČEZ Martin Matějka, chce přispět k tomu, aby měli držitelé kryptoměny přístup k hotovosti bez nutnosti zbavovat se bitcoinu.
Mladá firma, do níž investoval fond Miton C nebo pražská společnost specializovaná na těžbu bitcoinu Braiins, proto od roku 2022 propojuje bitcoinery s investory, kteří jsou jim ochotni půjčit koruny, eura, franky, dolarový stablecoin nebo polský zlotý a akceptovat kryptoměnu jako zajištění úvěru. V případě, že by cena zastaveného bitcoinu klesla na hodnotu výše půjčky, dochází k jeho odprodeji a vyplacení věřitele.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!