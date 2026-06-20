MiCA vstupuje do praxe. ČNB schválila osm kryptofirem, žádostí má stovky
- ČNB zatím udělila osm licencí MiCA pro kryptofirmy.
- Ostatní nebudou moci bez povolení od poloviny roku dál podnikat.
- Ve hře je přes 250 žádostí, firmám bez licence hrozí konec i vysoké pokuty.
Česká národní banka zatím vydala osm povolení k činnosti poskytovatelům služeb spojených s kryptoaktivy podle evropského nařízení MiCA. Bez něj nebudou moci od poloviny roku firmy zabývající se kryptoměnami podnikat. Obdržela kolem 250 žádostí. Vyplývá to z informací na stránkách ČNB.
Mezi držiteli povolení jsou velcí tuzemští hráči, jako je MP Developers se službou Anycoin, Coinmate, GG Digital nebo IP wBTCb solutions, která stojí za službou Bit.plus. Licenci mají i služby Coinero, Pluso, Invity a Ilavo.
Po 1. červenci mohou podle ČNB v EU poskytovat služby související s kryptoaktivy pouze osoby s povolením poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy uděleným ČNB nebo příslušným orgánem dohledu v jiném členském státě EU. Tyto služby budou moci dále poskytovat také banky, obchodníci s cennými papíry, případně jiné finanční instituce, pokud tuto činnost ČNB nebo jinému orgánu dohledu řádně oznámí.
Získání licence je pro Anycoin a další firmy, které se o ni snaží, podle zakladatele Anycoinu Marka Kyrsche stěžejní. Bez ní není možné poskytovat uživatelům základní služby spojené s kryptoměnami. Zejména jde o směnu kryptoměn, provozování obchodní platformy a správu kryptoměn. „Na svět kryptoměn se dříve mnohdy hledělo s nedůvěrou. Licence MiCA pomůže nejen nováčkům ve světě kryptoměn vybrat důvěryhodného partnera,“ dodal Kyrsch.
Společnost IP wBTCb solutions, která provozuje mobilní aplikaci Bit.plus a webovou aplikaci app.bit.plus, získala oprávnění k úschově a správě kryptoaktiv jménem klientů, směně kryptoaktiv za peněžní prostředky, směně kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva a k převodům kryptoaktiv jménem klientů. „Společnost tak může například realizovat kryptoplatby nebo rozvíjet svou působnost prostřednictvím sítě pověřených zástupců. Skupina wBTCb tím potvrzuje pozici průkopníka, který v Česku i v rámci Evropy udává směr celému odvětví,“ doplnil ředitel Martin Stránský.
ČNB upozornila na to, že naprostá většina osob poskytujících v minulosti služby související s kryptoaktivy nemůže už nyní v této činnosti v Česku pokračovat, protože nesplnila podmínky pro využití přechodného režimu.
Poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy bez povolení MiCA představuje porušení nařízení MiCA a zakládá pravomoc ČNB uložit správní tresty a opatření k nápravě, včetně pokut, jejichž horní hranice přesahuje 100 milionů korun. Firmy bez povolení budou muset v červenci ukončit činnost a zajistit vypořádání prostředků zákazníků.
Nařízení MiCA zavádí standardy s cílem vytvořit transparentnější a bezpečnější prostředí, posílit ochranu uživatelů i investorů a předcházet trestné činnosti, jako je praní špinavých peněz.