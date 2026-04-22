České banky větří nový zdroj příjmu. Budou prodávat bitcoin i přes dřívější averzi
- Klienti Partners Banky dostanou možnost nakoupit si virtuální mince ve spolupráci s kryptosměnárnou Anycoin.
- Vyzkouší si to i šéf skupiny Petr Borkovec, který v minulosti tvrdě kritizoval bitcoin a spol.
- Podobnou funkci připravuje také Raiffeisenbank a podle informací e15 uvažuje o novém způsobu zprostředkování investic do kryptoměn také Česká spořitelna.
Z kryptoměn v čele s bitcoinem se stává běžná součást finančního světa. Do konce letošního roku by nákup virtuálních mincí mohla začít svým klientům zprostředkovávat Partners Banka. Je to první velká česká banka, která takový záměr ohlásila.
Její zákazníci by se tak nemuseli spokojit jen s investicemi do kryptoměnových burzovně obchodovaných fondů (ETF), které se postupně stávají běžnou součástí investičních sekcí domácích bankovních domů. Přímý nákup bitcoinu, etheru nebo jiných virtuálních měn by klientům umožnil jimi platit, případně přeposlání do vlastní digitální peněženky.
„V současné době probíhá testování s klienty, tak aby byla nová a netradiční služba v rámci mobilní aplikace pro ně co nejvíce pochopitelná a využívaná,“ upřesňuje pro e15 mluvčí banky Partners Tereza Píchalová. „Aktuálně cílíme na druhou polovinu roku 2026,“ dodává Píchalová s tím, že spuštění služby bude závislé na průběhu regulatorního oznámení a výsledku pilotního provozu. Partners Banka plánuje zprostředkovat nákup kryptoměn ve spolupráci se směnárnou virtuálních mincí Anycoin, která v únoru získala licenci MiCA.
Víra versus byznys
„Chceme být pohodlný One Stop Shop na vše ve financích. Tedy jedno digitální místo, jedna špičková aplikace, kde lidé vyřeší všechny svoje finanční potřeby. Chceme držet celý vztah s klientem. Zároveň věříme, že standardní cesta ke kryptoaktivům je pro klienty složitá a nepohodlná. Bezpečí a pohodlí bankovní apky toto zásadně mění,“ vysvětluje šéf skupiny Partners Petr Borkovec.
Ten přitom v minulých letech dával najevo svůj kritický postoj k bitcoinu a dalším kryptoaktivům. Označoval je za projev novodobého náboženství bez vnitřní hodnoty a společenské užitečnosti. V květnu 2025 vzkázal fanouškům bitcoinu, že chystané novinky v podobě propojení s kryptoburzami u Partners Banky v žádném případě neznamenají Borkovcovo pomyslné prozření.
„Moje víra v tomto případě není tolik podstatná. Máme nemálo klientů, kteří by si bitcoin v nějakém maličkém procentu do svého portfolia koupili a to umím pochopit. Sám mám rád diverzifikaci a až tuto možnost v aplikaci mít budeme, tak to využiji,“ upřesňuje Borkovec. V pořadu FLOW již dříve vysvětlil, že obecně investuje do všeho, co čeho investují klienti Partners. „Abych viděl, čím si procházejí,“ sdělil Borkovec.
Lákadlo i pro Raiffeisenbank
Hlavní motivací k zavedení služeb spojených s kryptoaktivy je podle něj prostá snaha vydělat. Podobně jako vydělává na poplatcích za správu bitcoinového ETF americký investiční kolos BlackRock, což láká i další tuzemské finanční domy. Borkovcova banka není jedinou, která zvažuje rozšiřování kryptoslužeb nad rámec zprostředkování investic do ETF.
Nákup kryptoměn přes aplikaci připravuje pro své klienty například také Raiffeisenbank, jak sdělila mluvčí banky Tereza Kaiseršotová. „Nasazení této funkce plánujeme do konce letošního roku,“ dodala bez dalších podrobností. Její zaměstnavatel přitom v minulosti získal ze strany místních kryptofirem nálepku banky, která je vůči byznysu kolem virtuálních mincí nepřátelská. Důvodem bylo dřívější plošné rušení bankovních účtů.
Podle zdroje e15 z bankovního trhu možnost přímého nákupu kryptoměn v mobilní aplikaci analyzuje také Česká spořitelna, která již od roku 2024 nabízí klientům nákup ETF navázaných na bitcoin, ether nebo solanu.
Svět kryptoaktiv však netvoří jen bitcoin a spekulace na růst jeho ceny. Uvědomuje si to i Borkovec. Po vyhodnocení prvotní fáze spolupráce mezi Partners Bankou a Anycoinem hodlá byznysmen zvažovat jak rozšíření nabídky kryptoměn, tak produktů navázaných na bitcoin nebo ether. „Budeme se také zabývat možností, jak využít napojení na Anycoin a další kryptoplatformy pro převody peněz. Především do zahraničí, ale i nekorunové a neeurové platby mezi bankami obecně,“ dodává Borkovec. Nepřímo tak naráží na potenciál takzvaných stablecoinů.
Tedy druh virtuální měny, jejíž kurz neprochází divokými cenovými výkyvy jako bitcoin. Cena stablecoinů je navázána na dolar nebo euro. Od mezistátních bankovních plateb se stablecoinové transakce liší prakticky okamžitým vypořádáním s poplatky v řádu haléřů až jednotek korun.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích. |
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS. |
„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský. |