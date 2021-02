Bitcoin v kryptoportfoliu E15: kdy uvažovat o dokupu | E15.cz

Experimentální kryptoměnové portfolio E15 pokračuje ve zběsilém růstu, výnosy už dosahují 400 procent. Do cílené tisícovky ale stále kus chybí. Jak jejímu dosažení napomoci? S vystupňováním kryptománie díky rozhodnutí Elona Muska zařadit do finanční rozvahy Tesly bitcoin se možná nabízí otázka, jestli by nebylo vhodné portfolio posílit a virtuální měnu přikoupit.