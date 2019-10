Autorka na Oscara nominovaného soundtracku z filmu Gladiátor, Lisa Gerrard, míří do Prahy! | E15.cz

Autorka na Oscara nominovaného soundtracku z filmu Gladiátor, Lisa Gerrard, míří do Prahy!

Spolu s legendárním bulharským sborem The Mystery of the Bulgarian Voices si už 15. 10. 2019 v Divadle Hybernia v střihne pražskou premiéru. Přečtete si exkluzivní rozhovor před pražským koncertem, a to se samotnou Lisou Gerrard.

V kolika letech jste začala zpívat? Co byl první impuls ke zpěvu?

Zpíváme ještě předtím, než začneme mluvit. Nepamatuju si, kdy jsem přešla do řeči. Muselo to být tehdy, když mi rodiče opakovaně říkali slova v angličtině. Jazyk, ve kterém zpívám, přišel ještě před tím.

Skládáte také filmovou muziku. Co je váš nejoblíbenější film? Je to jeden z těch, pro který jste dělala muziku?

Filmové dílo, které mě pronásleduje, je Stalker. Tóny žijí pod mými polštáři a nutí mě nenávidět, že žiju.

Jak se vám spolupracovalo s Hansem Zimmerem? Užívala jste si vaši společnou práci na hudbě k filmu Gladiátor?

Byl a stále je to čas, kdy se dostaneme k tomu, abychom se vrátili a sdíleli jeho krásnou poezii a díky ní malovali a snili uvnitř ní.

Kdybyste si měla vybrat oblíbený song z Dead Can Dance, který by to byl?

Ten, který jsme dosud nenapsali.

Co je nejtěžší na životě hudebníka? Jak zvládáte oddělení od nejbližších?

Chatováním a hovory po telefonu a pletením svetrů.

Když jste na tour, cestujete velmi často. Jaká destinace je vaše oblíbená? A jaký máte názor na Českou republiku?

Má nejpříjemnější vzpomínka na Českou republiku je z malé kavárny, která byla plná spisovatelů, kteří nesli poezii vědy na svých bedrech, měli černé vlasy a všichni byli citliví a laskaví. Nikdy na ně nezapomenu, byli nádherní.

Jak se připravujete na concert?

Upravím si vlasy, dám si make-up. Někdy je to docela nepříjemné, ale dělám to proto, že se to očekává.

Jak byste pomocí pěti slov definovala uskupení The Mystery of the Bulgarian Voices?

Něco, co vím, že je opravdové.

Prozraďte nám, na co se mohou fanoušci těšit 15. 10. v Praze, kde vystoupíte spolu s legendárním bulharským sborem The Mystery of the Bulgarian Voices?

Na příhodný okamžik pro to, strávit společný čas.

Nenechte si ujít poslední lístky

Poslední vstupenky koupíte zde.

Facebookovou událost najdete zde.

The Mystery of the Bulgarian Voices & Lisa Gerrard

15. října 2019

Divadlo Hybernia, Praha