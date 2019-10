Budoucnost práce a světového byznysu ve 4D #digital #disruptive #diverse #developing Nenechte si ujít konferenci roku! | E15.cz

Digitální transformace a inovace s pomocí technologií, zavádění disruptivních obchodní modelů a strategií, rozvoj talentů v době umělé inteligence. To jsou výzvy, které dnes stojí na čelních příčkách firemních priorit. Výzvy, které mění tradiční fungování firem i charakter lidské práce. Jak se na přechod do digitální éry připravit? Jak a proč inovovat zaběhlé procesy? Jak vzdělávat zaměstnance, čím je motivovat, jaké pracovní prostředí jim nabídnout a jak spolupracovat s novými kolegy vybavenými umělou inteligencí? To je jen zlomek témat, kterým se bude věnovat 6. výroční konference ABSL ve dnech 13.-14. listopadu 2019 v Brně.