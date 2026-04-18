Cukrář Maršálek: Zákazníkům potřebujete dát řemeslo, abyste si mohli říct vyšší cenu
I když ve vzduchu už bylo cítit jaro, během rozhovoru s Josefem Maršálkem se mi v hlavě ozvala koleda Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Zejména „pokoj svatý“ ze známého cukráře vyzařuje na míle daleko a při setkání s ním snad ani není možné, aby něco ze svého nastavení a klidu nepřenesl i na své nejbližší okolí.
FAN-TAS-TIC-KY, odpovídá na otázku, jak se má. Potkáváme se až navečer a náš rozhovor je pátým bodem jeho nabitého celodenního programu. Jenže jak Josef Maršálek říká, když už se z jihočeského Dubného vypraví do Prahy, chce čas zde strávený využít na maximum. Přichází se širokým úsměvem, brzy však ujišťuje, že se umí i „přinasrat“. „To je ale většinou způsobené někým jiným, sám sebe spíš rozesměju. Třeba když kývnu na něco, o čem vím, že na to nebudu mít čas nebo se mi do toho už předem nechce, ale přesto to odsouhlasím. A pak se sám sobě směju a říkám si: Věděl jsi, že to takhle dopadne. Tak si to teď užij. Nadávat si nemá smysl.“
Tady je Maršálkovo
Lidé ho znají především díky soutěžní show Peče celá země, s níž je spojen od startu její první série v lednu 2020. Cukráře Josefa Maršálka však nestvořila televize, porotcem v soutěži se stal díky pozoruhodné kariéře ve svém sladkém oboru. A v posledních letech v něm začal také podnikat. Řemeslnou pekárnu a cukrárnu Upečeno na dědině provozuje v rodném Kyžlířově spolu se svou sestrou. Otevřeli loni na Velký pátek a podnik tak brzy oslaví první narozeniny. Rozjet cukrárnu v obci se 150 obyvateli možná zní jako podnikatelská sebevražda, ale nejspíš právě tady zapůsobil mediální věhlas a například kapacity na objednávky vánočního cukroví zájemci naplnili během sedmi hodin od spuštění rezervací. Každodenní výrobu vede Maršálkova sestra Zuzana Schmidtová, on sám dohlíží na receptury a prezentaci podniku.
S druhým podnikem začal Josef Maršálek před čtyřmi lety, kdy si zaregistroval značku Maršálkovo, pod níž provozuje svůj e-shop. Název nebyl z jeho hlavy, sám cukrář zpočátku s nápadem svého kamaráda nesouhlasil: „Přišlo mi to příliš, něco jako ‚Tady je Krakonošovo‘. Navíc je součástí brandingu i moje tvář. Ale když jdete do televize, jdete ven právě se svým jménem a svou tváří. Takže nakonec jsem se s tím smířil a bylo to dobře. Brzy se také ukázalo, jak dobře se s názvem dá pracovat jako s přídavným jménem – Maršálkovo čokolády, Maršálkovo mísy. Brand se stal přirozenou součástí produktu.“
Sedm let v Harrods
Při budování vlastního podnikání se opíral zejména o zkušenosti z londýnského obchodního domu Harrods, kde strávil sedm let a vypracoval se na pozici šéfcukráře. Právě toto období vnímá Maršálek jako zásadní a formující pro jeho další kariéru. „Tady jsem se naučil místo korun počítat tisícovky,“ popisuje s nadsázkou tamější velkorysé rozpočty. A ještě mu vštípili jednu věc: „V Harrods bylo možné sehnat cokoli, od kabelky po slůně. Měli jsme striktně zakázáno říkat zákazníkům ne. Naším úkolem bylo najít řešení na jakékoli jejich přání. A pokaždé se ukázalo, že je to jen otázka peněz a času. Ničeho jiného.“
Josef Maršálek se tu naučil dívat se za běžný horizont a nebát se. „V době hospodářské krize 2008, kdy všichni ubírali a zlevňovali, měl Harrods největší tržby v historii, protože jeho majitelé naopak šlápli na plyn a začali investovat. A to mám v sobě také – vidět příležitost tam, kde jiní vidí hrozbu.“
S touto výbavou vyrazil cukrář Maršálek za svým byznysem. Od počátku věděl, že se chce vyhnout trhu s běžným spotřebním zbožím, který viděl jako místo, jež se potýká s vysokými náklady, nízkými maržemi a s nutností prodat toho co nejvíce. Naopak se po vzoru Harrods rozhodl jít cestou nadčasového luxusu a dražších produktů. „Nevadilo mi získat pověst někoho, na jehož knihy nebo kurzy se musí šetřit nebo se na ně skládá rodina jako na dárek. Když něco stojí víc, než je nezbytně nutné minimum, lidé si toho více váží. A když na něco musíte čekat, víc se na to těšíte.“
Kniha nejen na čtení
Značka Maršálkovo původně vznikla jako nakladatelství. Josef Maršálek si totiž vysnil nekompromisně kvalitní knihu, jaká na českém trhu neměla obdoby. Formát, počet stran, typ papíru, fotografie, váha, ale především obsah – celý titul měl být jen o kynutém –, na ničem z toho nechtěl slevit ani se o to hádat s běžným nakladatelstvím. Vydal proto Kynuté sám a po něm ještě tituly Čokoláda a Sklizeň.
„U Čokolády mi všichni říkali, že takhle úzce zaměřená kniha se nebude prodávat. Ale o to mi nešlo,“ upozorňuje Josef Maršálek. Právě zde dohlédl za vzdálenější horizonty než jiní: Čokoládu nevytvořil s vidinou prodejních rekordů, ale hlavně proto, aby ji přihlásil do světové soutěže Gourmand Awards. V roce 2025 získala nejvyšší možné ocenění Best of the Best, titul Best in the World 2025 a byla vyhlášena nejlepší knihou o čokoládě na světě za posledních 30 let. „A to byl ten důvod. Chtěl jsem udělat knihu v kvalitě, která snese mezinárodní srovnání.“
Nabídka e-shopu se postupně rozšířila a přibyly další sekce, Gourmand obsahující čokolády a vaječné likéry nebo Home, kde se dají pořídit třeba svíčky. Jak ale ty souvisejí s pečením? „Původně se moje značka měla jmenovat Maison de Josef, Josefův domov. Mým cílem bylo zprostředkovat lidem totéž, co by našli u mě doma, kdyby přišli na návštěvu. Jenže s cizojazyčnými názvy bývá jen trápení, tak jsem od toho upustil.“ Náplň sekce ale zůstala: mísy, utěrky, vařečky… a svíčky. A ty tedy proč? „Když půjdete do francouzské patisserie Ladurée, kde znovu vymysleli makronky, jednou velkou prodejní kategorií jsou právě svíčky, parfémy, vonné esence a další vůně,“ popisuje Maršálek inspiraci.
Čokoláda s vůní mechu
Ostatně Josef Maršálek byl jedním z prvních cukrářů, který s vonnými esencemi začal intenzivněji pracovat. A ne s ledajakými. V jeho recepturách se objevily fialky, růže, voda z pomerančových květů nebo exotičtější pačuli, santalové dřevo a kadidlo, jež obsahuje trojice jeho nejnovějších čokolád.
Za odvážnými kombinacemi se neskrývá jen chuť, ale také promyšlené budování značky a sortimentu. První čokoládu si cukrář nadělil před třemi lety ke čtyřicátým narozeninám. Oslovil tehdy řemeslnou čokoládovnu Herufek, která pracuje s boby v biokvalitě, a dodal velice konkrétní představu, jaký chuťový profil by čokoláda měla mít. Rok a půl pak ladili recepturu, než obsahovala přesně ty tóny, jež do ní Maršálek chtěl dostat: zemitost, tabák, vlhký mech, černé olivy. „Najednou máte čokoládu a říkáte si: Tak, co teď? A začnete přemýšlet, co dál,“ popisuje Maršálek.
Český cukrář si už dávno oblíbil Indii a při jedné ze svých cest tady navštívil výrobnu parfémů ze santalového dřeva. V tu chvíli ho napadlo: co prostě smíchat hořkou čokoládu s vonnou esencí? Voilà! „A máte další produkt a přirozeně rozšiřujete portfolio, aniž by bylo třeba nakupovat další ingredience nebo vymýšlet nové receptury,“ popisuje svůj přístup Maršálek a ještě trochu přitvrdí: „Naopak se ze základu, který už máte, snažíte vytřískat maximum.“ Cukrář se hlásí ke Stevu Jobsovi a stylu, jakým vybudoval značku Apple. Také on se snaží vytvořit „ekosystém“, v němž jsou všechny produkty propojené a podporují se navzájem. Když vydává knihu, pracuje v receptech se svou značkou čokolády a postup fotí ve svých mísách.
S čokoládovnou Herufek, jež vyrábí všechny Maršálkovo čokolády, spolupracuje také Upečeno na dědině. „Jak lidi přesvědčíte, aby vážili cestu do vesnice v severomoravském kraji, do domu, u kterého končí silnice?“ klade Maršálek řečnickou otázku. „Musíte jim dát důvod a že jde o rodinné pekařství, už dneska opravdu nestačí. Proto věnujeme péči surovinám. Děláme výrobky jen z několika základních ingrediencí, ale v bezprecedentní kvalitě, kterou jinde budou těžko hledat. Například jsme jediní v republice, kdo připravuje dezerty z biočokolády,“ dodává s přesvědčením.
Maršálek samozřejmě ví, že jeho produkty jsou dražší. Že za cenu jedné jeho padesátigramové tabulky koupíte v běžném obchodě dvě nebo třeba i tři. „Je to ale čokoláda?“ ptá se sugestivně a hned sám odpovídá, že nikoli, a zdůrazňuje složení těch svých: kakaové boby pocházejí z Hondurasu nebo Indie a třtinový biocukr z Mauricia. Nic víc, pouze základní suroviny, díky nimž zákazník dostane to, čemu Maršálek říká skutečná chuť.
Není špička jako špička
Kvalitní produkty a ingredience ovšem už nějaký čas patří k heslům doby a stále častěji s nimi pracuje i tuzemská gastronomie. V posledních letech vzrostla spotřeba pravé vanilky, másla nebo čokolády na úkor margarínu či kakaových náhražek. A to přesto že kilo vanilky aktuálně stojí stejně jako čtvrt kila stříbra a že čokoláda jen za poslední dva roky zdražila čtyřikrát a její současná cena se pohybuje okolo 1600 korun za kilo. I k tomu má cukrář Maršálek podnikatelský komentář: „Lidé zjišťují, že místo dvou špiček z nekvalitních surovin stačí jedna kvalitní, která je více zasytí. Smysl to dává i z hlediska výroby. Potřebujete méně špiček, ale z kvalitních ingrediencí, tudíž dražších. Šetříte tak náklady na práci a čas.“
Vliv mají ostatně rovněž pořady jako Peče celá země. Jsou nejen zábavné, ale zároveň edukativní. Posouvají se nejen zákazníci, ale i celé řemeslo. Data ministerstva školství prokazují, že se na cukrářské obory hlásí více zájemců, řemeslné cukrárny s kvalitní nabídkou už najdeme také mimo velká města. Jen ty nejžádanější zákusky se podle Maršálka nemění: tradiční větrník, věneček, špička nebo indiánek se zkrátka nepřejedí.
Dokonce jsou dnes důkazem cukrářského umu, a proto je řada podniků opět zařazuje do nabídky. „Cukrárny, které byly známé používáním silikonových forem a tvorbou entremet ve stylu Cedrica Groleta nebo Antonia Bachoura“ – Maršálek připomíná složité komplexní dorty poskládané z mnoha součástí –, „se začínají vracet k tradičnímu, rukodělnému zákusku, za nímž je spousta práce.“ A opět se vrací ke svému tématu a jednomu z východisek, na nichž staví svoje podnikání: „Zákazníkům totiž potřebujete dát řemeslo, abyste si mohli říct vyšší cenu. Silikonová forma bude vždy definovat tvar dezertu. Ale udělat ručně 30 stejných špiček? To už je kumšt.“
Cena versus hodnota
Podle Maršálka je možné obhájit si cenu jen ruční výrobou a nekompromisně kvalitními surovinami. Jsou však zákazníci ochotní ji akceptovat? A kolik si cukrář může maximálně říct za věneček? „To už dnes nedokáže nikdo říct. Kromě surovin do ceny musíte mimo jiné promítnout také nájem nebo náklady na personál a ty budou rozdílné v Praze a u nás v Kyžlířově.“
Právě pracovníci jsou tím, co Josef Maršálek označuje za největší výzvu (nejen) cukrářského oboru: „Když to drhne, drhne to vždycky jen na lidech.“ Za jednu ze základních schopností cukráře považuje schopnost improvizace. „Když se může něco pokazit, není otázka jestli, ale kdy. Nepřijde zboží, onemocní personál… A vy si s tím musíte umět poradit. Když ne, nastávají velké ztráty.“
Josef Maršálek rád – a uvěřitelně – říkává, že svoji práci miluje. Jede ve vysokém tempu: vedle svých dvou podnikatelských projektů a porotcování v pekařské megashow chystá pro Českou televizi další díly pořadu Buchty po ránu, vede také kurzy v Gourmet Academy. Jaký má recept, že to stíhá povětšinou dobře naladěný? Cukrář mluví o životní rovnováze a jako příklad uvádí, že hodně času tráví se svými babičkami Boženkou a Josefkou na Moravě nebo s přáteli, za nimiž vyráží i do zahraničí.
Přestože kdysi toužil utéct z vesnice do velkoměsta, nyní to má přesně obráceně a pochvaluje si Dubné, kde žije se svým partnerem. „Věnuju se hlavně zahradě, akorát mi začala sezona. Vysel jsem papriky, lilky, pórky, cibule, celer… Ve skleníku už roste špenát a ředkvičky. Letos byla hezká zima, země si odpočinula a těším se, že nás díky tomu čeká bohatá sklizeň.“ Možnost stravovat se doma tím, co sám vypěstuje, je podle Josef Maršálka důvodem, proč se mu vyhýbají nemoci. Omezil vysoce zpracované potraviny, snaží se nepodléhat stresu, obklopuje se příjemnými lidmi i projekty. A vnímá ještě další rozměr: „Kolikrát v životě ještě stihnu zasadit brambory? Jakmile se člověk začne na život dívat nějakou širší optikou, dojde mu, jak čas letí a že každý den ho máme o něco méně. Když si tohle připustíte, tak časem, který vám zbývá, už nechcete plýtvat.“