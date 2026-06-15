Po Trumpově dohodě prudce spadly akcie ČEZ. Burzy ale mají zaděláno na růst
- Oznámení dohody mezi USA a Íránem snížilo napětí na trzích.
- Akcie energetických firem typu ČEZ, BP nebo TotalEnergies ale citelně oslabují.
- Daří se naopak bitcoinu a evropským akciovým indexům.
Dosažení křehké mírové dohody mezi USA a Íránem je dárkem k 80. narozeninám Donalda Trumpa a výhledově i řidičům. Termínované kontrakty na srpnové dodávky ropy brent klesly o téměř 4,5 procenta na 83,5 dolaru a cena plynu pro evropský trh ztrácí téměř šest procent na 44 eur za megawatthodinu.
Uvolnění napětí na energetických trzích ale sráží akcie oborových firem včetně tuzemského ČEZ. Tržní hodnota energetického kolosu se propadla nejvýrazněji od ledna. Oproti páteční ceně ztrácely akcie až šest procent, když spadly pod 1200 korun, následně ale část ztrát umazaly. Pětiprocentní pokles zaznamenaly například i akcie kolosu TotalEnergies.
Evropské akcie na rekordu
„Otevření Hormuzského průlivu není pro energetický sektor dobrou zprávou. Akcie ČEZ však padají hlouběji než třeba srovnatelné akcie RWE nebo Fortumu,“ glosoval na síti X ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Turbulentní dění kolem akcie nicméně přilákalo masivní zájem investorů. Kolem poledne přesáhly objemu obchodů s akcií ČEZ 600 milionů korun, tedy násobek obvyklých denních hodnot. Cena akcie se posléze ustálila kolem 1205 korun.
Zbytku trhů však dosažení dohody svědčí. Akciové indexy v Evropě i v Asii zahájily týden výrazným růstem. Panevropský STOXX Europe 600 si krátce po zahájení obchodování připisoval více než procento. Překročil tak hranici 640 bodů a dostal se na svůj historický rekord.
Hlavní index německých akcií DAX si krátce po začátku obchodování připisoval téměř dvě procenta, čímž se vrátil nad hranici 25 tisíc bodů. Dařilo se i japonským cenným papírům.Index tokijské akciové burzy Nikkei 225 přes noc posílil téměř o pět procent a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů.
Dobrá zpráva pro bitcoin
Oznámení dohody okamžitě poslalo vzhůru i kurz bitcoinu, letos jinak výnosově bité kryptoměny. Během posledních pěti dnů ale kurz poskočil o téměř deset procent z 60 na 66 tisíc dolarů.
Už v noci bitcoin rostl o více než dvě procenta. Virtuální měna obecně funguje jako nejlikvidnější aktivum, které mimořádně citlivě reaguje na nejistoty v globální ekonomic, respektive jejich nynější umenšení. Velcí investoři vnímají bitcoin, podobně jako ostatní kryptoměny, jako rizikový druh investice, odkud se peníze v případě turbulencí vybírají nejdřív.
Jejich optimistické naladění se promítá i do mimoburzovního obchodování s americkými akciemi. Index S&P 500 má zaděláno na nárůst o více než procento, technologický Nasdaq dokonce o téměř dvě. Pokračovat v růstu by měly po otevření trhů také akcie společnosti SpaceX, která vstoupila na burzu v pátek.
Zrádné detaily?
„Také u našich korporátních klientů cítím opatrný optimismus. Spíše však opatrnost než optimismus,“ upozorňuje ve vysílání CNBC partnerka britské konzultační společnosti Control Risk Angela Manciniová. „Ďábel se skrývá v detailu. Nikdo nebere nic jako dané, dokud opravdu nedojde k podpisu dohody.“ Zástupci Íránu a USA mají text memoranda podepsat v pátek ve Švýcarsku.
Teherán krátce před oznámením dosažení předběžné dohody se Spojenými státy doplnil do textu memoranda ustanovení o vybírání poplatků za námořní služby. S odvoláním na informovaný zdroj to dnes podle AFP napsala íránská agentura Fars. Svobodnou plavbu Hormuzským průlivem bez výběru mýta přitom při oznámení dohody v noci na dnešek výslovně zmínil americký prezident Donald Trump.