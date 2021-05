Chalupy prudce zdražily. Samota u lesa stojí i přes 10 milionů | E15.cz

Pandemie koronaviru způsobila nový trend na českém trhu s nemovitostmi. Přivřené hranice a další koronavirová omezení vytvořily doslova fronty zákazníků na chaty a chalupy. Ty momentálně hledají hlavně takzvané Husákovy děti i ekonomicky silné ročníky osmdesátých let s menšími potomky. Některé domácnosti nákup rekreačního objektu berou také jako investiční záměr. Ceny chalup kvůli silné poptávce vystřelily do astronomických výšin.

Díky vlně zájmu nemovitostí na prodej rychle ubývá. „Prodeje jsou rychlé a ceny vysoké. Máme případy, kdy se nemovitost dostala do nabídky v úterý a o víkendu, po celkem 18ti prohlídkách, byla rezervovaná," popisuje mluvčí realitní kanceláře Remax Tomáš Hejda. Podle dat Remaxu i realitní skupiny Bidli jsou na trhu aktivní hlavně dnešní čtyřicátníci, tedy takzvané Husákovy děti.

Podobné zkušenosti podle něj mají makléři z celého Česka. Nemovitosti v nabídce vydrží většinou jen pár dní. Makléři proto čím dál častěji pořádají aukce a šponují ceny ještě výš. „Jde o flexibilnější způsob prodeje a navíc se tím řeší problém více zájemců na jedné nemovitosti. Současně je to velká výhoda pro majitele. Získá nejlepší možnou cenu za svoji nemovitost," říká Hejda.

Navzdory pandemii letos letí ceny bytů do rekordních výšin:

Ceny nemovitostí v posledních letech vystřelily raketovým tempem. Nejvíce vzrostly ceny bytů v Praze. • VIDEO Mall.tv

Cena nejdražších chat a chalup přesahuje deset milionů korun. „Pandemie způsobila, že poptávka je i po objektech, které v minulosti nebyly právě v kurzu. Například nemovitosti na samotě nebo i objekty v horším technickém stavu určené k rekonstrukci," popisuje Hejda. Vůbec nejlevnější chaty ve špatném stavu, které často nestojí ani na vlastním pozemku, stojí okolo půl milionu korun. Zatímco v minulosti o ně takřka nebyl zájem, dneska jsou některé z nich hitem. Mnohé zájemce neodradí ani suché WC.

Hlavním požadavkem je podle makléřů vlastní pozemek, krásná příroda v okolí a ideálně co nejmenší okolní zástavba. „Jde o přímou reakci na současný stav, kdy si lidé představují, jaké by to bylo trávit čas na chalupě místo bytu. Hlavní podmínkou je tak pozemek okolo chalupy, kde mohou trávit čas, případně pěstovat základní zeleninu," říká Hejda.

Podle makléře mají lidé stále větší zájem o chalupy ve více odlehlých koutech Česka. „Hlavní roli hraje možnost skrýt se před ostatními, současný stav chalupy se nově dostává až na druhé místo," dodává Hejda. Takových objektů je však podle něj jen málo. I proto jejich cena letí vzhůru.

Nejvíce chat a chalup se daří prodávat ve Středočeském, Ústeckém a Jihočeském kraji. Zatímco v roce 2014 se průměrná cena za prodanou chatu v celém Česku podle dat Remaxu pohybovala lehce pod osmi sty tisíci, dnes je to bezmála dvojnásobek. Nejvyšší průměrné ceny jsou v Libereckém kraji, kde průměrná cena přesahuje dva miliony korun. Obdobně je na tom také Středočeský kraj.

Jak ovlivnila koronakrize trh s nemovitostmi: