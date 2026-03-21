Lékařka Hana Janata v důchodu dobyla modelingový svět a předvádí pro Valentina
- Hana Janata těží z toho, že ve své věkové kategorii nad šedesát let nemá prý v modelingu téměř konkurenci.
- Sází prý na přirozenost, šediny a vrásky, což je pro globální značky jako Valentino vysoce žádaný artikl.
- Fotí kampaně pro módní značky i světové magazíny. Vrcholem kariéry byla kampaň pro luxusní módní dům Valentino.
- Jako bývalá lékařka a expertka na prevenci nemocí aplikuje principy longevity sama na sobě – sází na pohyb, zdravou psychiku a ignoruje společenské předsudky.
„DŮCHOD je svoboda,“ říká Hana Janata, zatímco v pražské kavárně upíjí černou kávu. Je krátce před Vánoci, venku poprchává a paní Haně ze zimy zčervenaly tváře. Má v sobě něco z malé holčičky. Působí křehce, až dětsky a zároveň, jak sama potvrzuje, nijak nemaskuje svůj věk. Její tvář rámují dlouhé bílé vlasy a obličej bez jakýchkoli úprav neskrývá přirozené vrásky. Je na ní vidět, že se cítí krásná. A to prý dokonce mnohem víc než v mládí.
„Opravdu se teď sama sobě líbím víc než dřív. I proto jsem šla do modelingu, říkala jsem si: Není to škoda? Možná že tě svět potřebuje,“ líčí Hana Janata. Je jí 68 let a její životní příběh by mohl být manifestem proti stereotypům. Nedávno nafotila obálku pro časopis Vogue, předvádí na pařížském Fashion Weeku, vystupuje v kampaních značky Valentino. Modelingový úspěch i pozornost s ním spojenou si užívá.
Bez konkurence. Jako mladá se hlásila na DAMU a toužila po tom být herečkou. Přestože její život nakonec nabral jiný směr, snu stát ve světle reflektorů se nevzdala.
Lékařka Hana Janata v 68 letech ukazuje, že nejlepším receptem na věčné mládí i zdravé stárnutí je prostě kašlat na to, co si kdo myslí. (šaty Martin Kohout) |
Ke svému úspěchu v modelingu se staví pragmaticky. „V mé kategorii v podstatě nemám konkurenci a to je moje výhoda. Vyšší věk má i další plusy. Mladé holky si dnes třeba nechávají odsávat tuk z tváří, aby měly ostřejší rysy. Já si na ně prostě jen počkala,“ popisuje mi s úsměvem dáma, jež na naše setkání dorazila ve svetříku s kočičkou.
Je vysoká a opravdu velmi štíhlá, její postava už na první pohled odpovídá i těm nejpřísnějším modelingovým parametrům. Na stránkách agentury Pure Model, která ji zastupuje, je možné se dočíst přesné fyzické předpoklady. Výška 178 centimetrů, obvod přes prsa 85, v pase 64 a v bocích 89 centimetrů. Když jí vyseknu poklonu, že má neuvěřitelně štíhlou postavu, jen odvětí: „Já vím.“
Nepůsobí přehnaně sebevědomě ani nafoukaně, naopak autenticky a sebejistě. Co se týká životního stylu a jídla, rozhodně nic nepřehání a nevyznává extrémy. Upřímně přiznává, že má především dobré geny.
„Mám celý život málo tuku,“ vysvětluje mi vystudovaná lékařka a matka dvou dětí, která většinu profesního života strávila v kancelářích a laboratořích. Jako odbornice na podporu zdraví a prevenci nemocí připravovala metodiky pro ministerstvo zdravotnictví.
„Vždycky říkám, že jsem neléčila jednotlivce, ale celou populaci,“ vzpomíná na svou původní profesi, jež neměla daleko k longevity. Ostatně jeden z jejích mnoha výzkumů se týkal právě zdravého stárnutí. V dalším se věnovala vlivu životního prostředí v domácnosti na dítě a přišla na to, co je dnes obecně známé: přílišná čistota a úzkostnost při péči o děti jim spíše škodí.
„Moje práce mě moc bavila. Věnovala jsem se zajímavým věcem, vlastně mě bavilo vše, co jsem dělala,“ usmívá se žena, které média s oblibou přezdívají nejstarší česká modelka. Recept Hany Janata na zdravé stárnutí je přitom jednoduchý a drží se ho celý život: jde si vlastní cestou bez ohledu na to, co by se mělo a co by se nemělo, anebo snad na to, co si kdo myslí.
Na nic si nepřipadá stará. Bruslí, baletí, cvičí a chodí pěšky. Cestou ke zdravému tělu je podle ní právě pohyb. „Cvičím denně s vlastní vahou těla a hodně chodím. Po Praze chodím všude pěšky, klidně i tři kilometry v kuse. Je to rychlejší než tramvaj a pohyb potřebuji, jinak na mě padá depka,“ vypráví a dodává, že v jídle se naopak neomezuje. Jí vše. Například si pravidelně dopřává čokoládu. „Tu pravou s velkým množstvím cukru,“ vysvětluje a také otevřeně přiznává, že se nevzdává ani neřesti v podobě cigaret.
Klíč ke zdraví a spokojenosti podle ní tkví v duševním nastavení: nepřemýšlet o stáří jako o něčem negativním. Sama o důchodu mluví jako o jednom z nejlepších období života. Milníkem pro ni prý byla menopauza, tedy to, čeho se mnoho žen naopak obává. „Hned po přechodu jsem si přestala barvit vlasy, změnila jsem si příjmení na dívčí, které jsem nechtěla už přechylovat. A stala se tak ze mě Hana Janata. Pak jsem si začala plnit sny.“
Místo babičky modelkou
Dalším zlomem v její životní dráze se pro ni stalo jako pro spoustu dalších lidí období koronavirové pandemie: tehdy musela přehodnotit plány. Původně měla totiž namířeno do Francie, kde žije její dcera, které měla pomáhat s malými dětmi. Chystala se stát babičkou na plný úvazek a moc se na to těšila. „Hranice se zavřely a já zůstala tady. Tehdy jsem přemýšlela, co dál, a známá mi říkala, ať se zkusím přihlásit do modelingové agentury, že nabírají nové tváře. Tak jsem si řekla proč ne,“ popisuje začátky svého vstupu do modelingového světa. Nejprve chodila po castinzích, kde si ji zkoušeli na různé role babiček třeba do reklamy.
„Jenže já nevypadám jako typická babička, tak jsem moc zakázek nedostala. Ale to nevadí, aspoň jsem se naučila, co je to casting, jak to na nich chodí a jak to celé funguje. A zbavila jsem se ostychu před kamerou, byla to dobrá škola,“ hodnotí zpětně. První regulérní prací pro ni bylo focení spodního prádla. Choulostivá zakázka ji nijak nerozhodila. O svém těle mluví pozitivně a zdůrazňuje, že je zdravé a funkční. „I proto ho mám ráda,“ vysvětluje mi, když se bavíme o vnímání nahoty.
Zlom v její kariéře přišel ve chvíli, kdy si jí na jednom z dalších castingů všiml zkušený módní fotograf, který pracuje pro agenturu Pure Model. Tato největší česká modelingová agentura s vazbami na zahraniční partnery dnes Hanu zastupuje. Právě zde naplno objevili její talent a hodnotu pro vysoký modelingový svět.
„Hana je výjimečná pro svět módy prakticky ve všech směrech, které si dnes dokážeme představit. Je otevřená jít věcem naproti, nebojí se jít s kůží na trh a zároveň nemá předsudky. Právě to ji odlišuje od ostatních a umožňuje jí přijímat příležitosti, které se nabízejí. Stejným způsobem funguje i naše agentura: když k nám na casting přijde jakákoli tvář, rozhodující je pro nás energie a to, co z ní vyzařuje,“ vysvětluje tajemství Hanina úspěchu majitel agentury Roman Holárek.
Díky Pure Model se Hana Janata přes partnerskou zahraniční agenturu brzy dostala i ke své nejprestižnější zakázce pro značku Valentino. Začalo to tím, že její fotky zaujaly zástupce francouzské agentury, jež si ji pozvala na konkurz na přehlídku pro pařížský Fashion Week. „Celé se to natahovalo a ze dvou dnů byl nakonec týden. Já byla celou dobu napjatá, jak to dopadne, a nakonec jsem konkurz vyhrála a předváděla jsem šaty na velké přehlídce,“ vzpomíná Hana na svou zatím nejprestižnější zakázku.
Video z přehlídky Valentina zdobí i její profil na webových stránkách agentury. A na první pohled diváka upoutají odvážné průhledné krajkové šaty, které má Hana Janata na sobě. To si nenechal ujít ani český bulvár a Hana se tím dostala do povědomí české veřejnosti. „Bulvár hodně rozmázl, že mám průhledné šaty. Myslím si, že kdyby mi nebylo 67 let, tak to není taková senzace,“ míní Hana. Sama prý netušila, jak odvážné šaty vlastně vynesla. „V zrcadle jsem se neviděla, jen jsem věděla, že ta krajka je krásná. Pak jsem zjistila, že je to docela odvážné, ale už jsem v tom stála, tak jsem to neřešila,“ komentuje slavnou přehlídku.
Modeling pro zábavu
Valentino si ji pak ještě vybral pro reklamní kampaň, kterou nafotila. Pokud si však někdo myslí, že se díky modelingu Hana Janata topí v penězích, mýlí se. „Lidé o tom mají zkreslené představy. Za přehlídky a zakázky v Česku po odečtení procent agentuře dostanu třeba dva tisíce korun. Valentino mi za přehlídku zaplatil v přepočtu asi 22 tisíc korun a samozřejmě mi hradili hotel, stravu a cestu,“ vyjmenovává Hana. Za focení kampaně pro Valentina prý dostala v přepočtu zhruba 150 tisíc korun.
Jak ale říká, modeling nedělá pro peníze, spíš pro zábavu. Veškeré přivýdělky bere jen jako bonus navíc.
Má radost, že jí v její cestě fandí i nejbližší. Dcera, která dříve byla také modelkou, je prý nadšená. A palce jí drží i dospělý syn. Její novou kariéru jí přejí také kamarádky. Jen tu a tam se projeví závist, ale negativitu si Hana nepřipouští k tělu.
Hezké vztahy má prý i se svými o generace mladšími kolegyněmi-modelkami. „Pozoruju je a učím se od nich, třeba pózovat. Některé ty holky jsou světově úspěšné celebrity a pořád mi přijde neskutečné, že mě berou jako kolegyni,“ vypráví mi.
S modelingem přišel také zájem mužů. Ale Hana přiznává, že na muže neměla nikdy moc štěstí. Její věkoví vrstevníci jí často připadají usedlí a staří. Hana Janata nesnáší tradiční model partnerství, kdy se žena podřizuje muži. „Asi jsem byla vždy feministka, vždy jsem byla ráda nezávislá,“ líčí svůj postoj.
Věk mě nelimituje. A jaké má další profesní a životní plány? Hana Janata především nic neplánuje. „Teď si hlavně užívám to, co se děje. Chtěla bych zkusit zase něco nového, ale zatím nevím co. Prostě uvidím, co život přinese,“ vypráví mi závěrem a dodává, že si užívá všechno, co se děje právě teď: ať už je to modeling, bruslení, nebo chůze Prahou.
Hana je důkazem, že stárnutí nemusí být jen boj, rezignace a nemoci. Ale i nová a krásná životní etapa. „Věk mě nelimituje, limituje mě jen moje hlava, když si říká, že bych měla odpočívat. Ale já raději poslouchám tělo,“ uzavírá naše setkání. __