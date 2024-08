Už sedmým rokem létají Qatar Airways do Prahy. Zájem o lety do katarské metropole Dauhá byl takový, že už po šesti měsících provozu linky společnost přidávala druhý let denně. Nyní již stálice pražské nabídky dálkových leteckých linek spojuje Česko desetkrát týdně s katarskou metropolí Dauhá a s rozsáhlou nabídkou dalších navazujících letů nejen do Asie.

Po pauze způsobené pandemií covidu-19 se na linku vrátil dálkový letoun Boeing 787 Dreamliner. Do Prahy létá denně, třikrát týdně se k němu ve druhé denní frekvenci přidává menší Airbus A320. Boeing 787-8 Dreamliner Qatar Airways s kapacitou 254 míst nabízí dvě třídy: business pro 22 cestujících a economy pro 232 pasažérů.

Boeing 787-8 Dreamliner je jedno z nejmodernějších letadel na světě, které umí cestujícím pobyt na palubě zpříjemňovat způsobem, jakým to dřívější generace dopravních letadel nedokázaly.

Technologie proti jet lagu

Vše začíná mimořádně velkými okny, jež nabízejí lepší výhled a pouštějí do kabiny více přirozeného světla. Hlavním trikem letadla je ale systém ventilace, který dokáže na palubě udržovat vyšší tlak vzduchu. To znamená více kyslíku, takže máte pocit, jako byste cestovali níže nad zemí. Vzduch na palubě letadla je také čistší a zachovává si ideální vlhkost. Výsledkem je, že do cíle letu pravděpodobně dorazíte mnohem odpočatější a nebude vás bolet hlava, jak tomu často bývá po dálkových letech. Přispívá k tomu i speciální LED osvětlení s programem, který pomáhá bojovat proti pásmové nemoci a jejím nepříjemným dopadům.

Let strávený v luxusní restauraci

Cestující ve třídě economy se na palubách letadel Qatar Airways dočkají starých pořádků. A to v nejlepším slova smyslu. Na výběr dostávají ze tří hlavních chodů, přičemž jeden z nich je vždy vegetariánský. Při objednávce předem umí dopravce vyjít vstříc i zvláštním požadavkům – ať už jde o specifickou dietu, či omezení dané vírou cestujícího. A nezapomíná se ani na jídlo pro děti, včetně těch nejmenších.

Na co jsou ale v Qatar Airways náležitě hrdí, je jejich cenami ověnčená obchodní třída. Společnost svou business class přirovnává k luxusní restauraci. Cestující na začátku letu dostanou menu s výběrem chodů od předkrmů přes hlavní jídla až po dezerty. Nejen že si díky tomu pasažér může sestavit svou vlastní hostinu, navíc si může vybrat, kdy mu jej stevardi a stevardky naservírují. Ne každý chce večeřet hodinu po vzletu nebo snídat ve chvíli, kdy už myslí na to, co bude dělat po přistání. Palubní servis Qatar Airways se v tomto cestujícímu přizpůsobí. Jedinou výjimkou je samozřejmě okamžik vzletů a přistání.

Světově nejlepší v pohodlí

I když je stolování na palubě důležité, pozornost Qatar Airways kladou také na sedadla. Všechny sedačky v business class jde proměnit ve zcela ploché postele. Na některých letech je k dispozici i specialita nazvaná Qsuite. Necestujete sami a přepážka mezi sedadly, která poskytuje jednotlivým cestujícím soukromí, je vám tak spíš na překážku? V Qsuite můžete tuto přepážku stáhnout a vytvořit tak sdílené soukromí pro až čtyři cestující.

I díky Qsuite Qatar Airways už podesáté drží prestižní ocenění organizace Skytrax „World’s Leading Airline – Business Class“. V tomto světle zní logicky rozhodnutí společnosti mít první, tedy nejvyšší, třídu pro cestující jen v několika málo letadlech. Business class zkrátka vyhoví takřka všem náročným požadavkům cestujících.

Economy i business class pojí novinka, která by se na paluby letadel Qatar Airways měla dostat do dvou let. Společnost nedávno oznámila, že jako první z blízkovýchodních dopravců vybaví svoje letadla satelitním internetem Starlink od společnosti SpaceX Elona Muska. Vysokorychlostní internet s minimálními prodlevami se do prvních letounů dostane už letos na podzim.

Voda, sad a gastronomické ocenění

Cestovatelským zážitkem může být i zastávka v Dauhá. Ceny od organizace Skytrax nenese jen obchodní třída Qatar Airways, ale také Al Mourjan Lounge na tamním letišti, která získala i gastronomické ocenění World’s Best Business Class Lounge Dining. „Qatar Airways je mezi zákazníky velmi jasným favoritem a zisk těchto nejvyšších ocenění v roce 2023 dokazuje, že jejich business třída jak na palubách letadel, tak na letištích výrazně převyšuje jejich konkurenty,“ uvedl šéf hodnotící organizace Skytrax Edward Plaisted.

Novinkou letiště je vnitřní zahrada s vodními prvky uvnitř terminálu nazvaná The Orchard, tedy Sad. Nedávno se také otevřela sekce nazvaná Souq, tvořená obchody v arabském stylu společně s arabskými restauracemi.

Sbírání Avios s Qatar Airways Pravidelným cestujícím se vyplatí být členem věrnostního programu Privilege Club. Za uskutečněné lety pasažér sbírá Avios, které může následně změnit za různé benefity – volné letenky, posun do vyšší třídy na palubě letadla, nákupy v Dauhá v duty free shopech a další. Avios jde také použít jen na uhrazení části ceny nové letenky. Sbírání Avios se neomezuje pouze na lety Qatar Airways, je možné se všemi aerolinkami globální aliance Oneworld.

Přestože jde letiště daleko, aby navodilo atmosféru Blízkého východu, lze více než doporučit návštěvu samotného Dauhá, včetně proslulého tržiště Souq Waqif, kterým se část letiště inspirovala. Jedná se o opravený původní trh. Stále jej primárně využívají místní, není to tedy žádná uměle vytvořená atrakce pro turisty. Je rozdělený do několika sekcí – s látkami, kořením, parfémy, zvířaty. Zajímavostí je, že každý večer se v souqu scházejí katarské ženy a prodávají doma uvařené pokrmy. Návštěvníkovi se tím otevírá unikátní možnost ochutnat opravdu tradiční domácí kuchyni. Na tržišti také žije tradice, která bývala klíčovou součástí katarské ekonomiky – lov perel. Přímo na trhu má svůj obchod nejstarší lovec perel v zemi, zásobující okolí nejen svými úlovky, ale i barvitými životními příběhy.

Na trhu Souq Waqif lze koupit také sokoly. Tento dravec je národním opeřencem Kataru. A na Souq Waqif je i jediná sokolí nemocnice na světě. Mimochodem, pokud si k sokolovi pořídíte také jeho cestovní pas, můžete s sebou dravého ptáka vzít přímo na palubu letadla Qatar Airways.

Kulinářský zážitek na letišti

Cesta z Prahy do dovolenkových destinací, mezi nimiž jsou u Qatar Airways třeba Maledivy, Thajsko, Bali, Seychely, Vietnam nebo Srí Lanka, začíná ale už na Letišti Václava Havla Praha. Pokud si pasažéři chtějí ušetřit starosti spojené s parkováním vozu před odletem, nabízí pražské letiště od loňského roku službu Wallet Parking – auto od vás přímo na expresním parkovišti u budovy terminálu převezme prověřený řidič, který vůz odveze do blízkého parkovacího domu.

Při čekání na odlet nabízí letiště několik lóží s možností přednostního odbavení. Nejvyšší míru servisu představuje VIP Service Club Continental. Cestující zaparkuje přímo před vchodem do klubu, i se zavazadly projde soukromým odbavením a bezpečnostní kontrolou a k letadlu jej dopraví osobní řidič.

A s kulinářskými zážitky není nutné čekat až na palubu letadla. Na pražském letišti můžete nasát třeba atmosféru severu Itálie v butikovém bistru Bottega Prosecco Bar & Restaurant. Nabízí pestrý sortiment, od drobných sýrových nebo uzeninových předkrmů přes hlavní jídla v podobě výtečných těstovin, křehkého masa a salátů až po jemně nadýchané dezerty. Jaký nápoj se k pokrmům hodí, poradí personál proškolený zkušenými italskými someliéry.