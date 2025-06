Na světě je stále více dolarových milionářů. Je ale jen deset zemí, v nichž jich v poslední době přibylo nejvíce. Jaká to jsou státy ukazují data od společnosti Henley and Partners, která sledovala počet těchto štastlivců mezi lety 2013 a 2023. A jak to dopadlo? Evropské státy byste v žebříčku hledali marně, zato Asie zabodovala.