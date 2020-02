Pražská energetika získala již po třetí cenu Superbrands | E15.cz

Superbrands je profesionály uznávanou nezávislou globální autoritou v oblasti oceňování obchodních značek. Již přes 20 let identifikuje ve více než 90 zemích světa na základě sjednocených kritérií a metod nejlepší z nejlepších značek. Pečeť Superbrands získají jen značky s vynikající pověstí v daném regionu.

Do programu Superbrands se jednotlivé značky nemohou přihlásit. Při nominaci se vychází z databáze všech registrovaných obchodních trade-mark značek, kterou pro tento účel uvolní Úřad průmyslového vlastnictví. Společnost Bisnode pak na základě obchodních dat a výsledků vytvoří seznam nominovaných kandidátů. Dalším krokem je průzkum mezi spotřebiteli, v rámci kterého agentura GfK Czech Republic na základě známosti a obliby zúží výběr na seznam semifinalistů. Konečné slovo při udělování titulů Superbrands v daném roce má odborná komise Brand Council, ve které zasedají profesionálové z oblastí obchodu, komunikace, marketingu a dalších oborů, aby tak posoudili výslednou hodnotu nominovaných značek.

Získání ocenění Superbrands již potřetí je vskutku výsledkem kvalitní práce v energetickém byznysu, marketingu a komunikace. Značka PRE tak nepochybně patří mezi elitní značky v naší zemi.

Pražská energetika získala již po třetí cenu SuperbrandsAutor: Pražská energetika

„Ocenění Superbrands postupně roste na významu. Pečeť, kterou získají oceněné firmy, využívají jako značku kvality ve své komunikaci se zákazníky i veřejností, tak proč bychom ji neměli prezentovat, zejména, jsme-li již trojnásobnými držiteli? Škarohlídové namítají, že pokud jsou s udělením titulu Superbrands spojené nějaké zaplacené peníze, tak jde vlastně o koupení této značky kvality – a to musím rozhodně odmítnout. Využíváme totiž možnost velmi kvalitního zviditelnění naší společnosti spolu s dalšími elitními firmami v rámci reklamní kampaně, kterou společnost Czech Business Superbrands realizuje v tištěných i internetových médiích, v televizi i prostřednictvím outdoorových nosičů. K tomu získáváme i výsledky poměrně detailního výzkumu postavení značky PRE ve srovnání s konkurencí pohledem zákaznické veřejnosti. Je to dobrý způsob, jak kvalitu naší společnosti více dostat do povědomí lidí. Zároveň je to i zavazující prvek do budoucna, abychom dobré jméno značky PRE budovali i nadále,“ dodává Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE.