Výročí týdne: 95 let od předčasné smrti první filmové hvězdy | E15.cz

Když 18letý Rodolfo Alfonso Raffaello Pierre Filibert Guglielmi di Valentina d’Antonguolla procházel v prosinci 1913 imigrační kontrolou na Ellis Islandu v New Yorku, neměl valnou představu, čím se živit. V podstatě nic neuměl. O 13 let později se s ním v ulicích New Yorku loučilo 100 tisíc lidí, kteří ho znali jako Rudolpha Valentina. Od předčasné smrti první filmové hvězdy a slavného filmového milovníka včera uplynulo 95 let.

Je to příběh, kterých má Amerika bezpočet, příběh připomínající pohádkuo Popelce. Mladý Valentino se za velkou louží protloukal, jak se dalo. Tu dělal zahradníka, tu myče nádobí a občas měl oplétačky i s policií. Seznámil se s kočovnou hereckou společností, se kterou se dostal až do San Franciska a posléze do Los Angeles. Zde si založil taneční studio a začal se zajímat o nový fenomén, hraný film.

Získal epizodní role v pár filmech, z nichž některé se ani nedochovaly. Nespokojen s vývojem kariéry se vrátil do New Yorku, kde si plácl s filmovým studiem Metro. To ho obsadilo do hlavní role Čtyř jezdců apokalypsy, filmové verze románu populárního španělského spisovatele Vicenta Blasco Ibáñeze. Tento film z roku 1921 byl okamžitý trhák, vynesl tehdy neuvěřitelných 4,5 milionu dolarů a byl jedním z nejvýdělečnějších němých filmů vůbec. Na vlně úspěchu se pochopitelně svezl i Valentino. Opustil Metro a začal točit pro předchůdce dnešního Paramountu, společnost Famous Players-Lasky. Ta potvrdila status Valentina coby filmové hvězdy ve filmu Šejk, který ho definitivně zařadil na pozici mužského sexsymbolu číslo jedna. Jeho slávu dále stvrdily filmy Krev a písek, Orel nebo Šejkův syn.

Paradoxně největším potvrzením Valentinova postavení byl však jeho pohřeb. Zemřel v pouhých 31 letech na komplikace po operaci prasklého žaludečního vředu. Ulice New Yorku zaplavilo 100 tisíc lidí, mnohé fanynky omdlévaly nebo propadaly hysterickým záchvatům. Nepokoje před smutečním sálem musela rozhánět policie, druhý obřad se pak uskutečnil v Hollywoodu v Los Angeles. Kromě filmů tak po sobě Valentino zanechal mnohé atributy popkulturní hvězdy.