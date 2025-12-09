Americké ministerstvo financí se chlubilo výnosy dluhopisů, ty však ukazují na problémy
- Graf ministerstva financí USA o „rekordním roce dluhopisů“ vyvolal na síti X posměch.
- Kritici připomněli, že vyšší výnosy znamenají vyšší riziko, ne úspěch ekonomiky.
- Satirické reakce rychle překonaly popularitu původního vládního příspěvku.
„Americké dluhopisy zažívají nejlepší rok od roku 2020,“ napsalo na síť X americké ministerstvo financí a připojilo obrázek, na kterém je tučným řezem napsáno TRUMP v modrém kladeném sloupci v letech 2020 a 2025, zatímco čtyři roky mezi nimi jsou červené, negativní a připomínají dobu vládnutí prezidenta Bidena mezi dvěma vládami Donalda Trumpa. Jenže je to opravdu pozitivní obrázek?
Sociální sítě zareagovaly rychle a jen těžko lze v komentářích najít jiné než ironické, satirické či negativní komentáře. Příspěvek nasbíral brzy 10 milionů zobrazení a tisíce přesdílení a komentářů, ale hned dva byly co do „lajků“ populárnější než původní obrázek ministerstva. První jen poznamenává, že „stále nemůže uvěřit, že to není satirický účet“. „Chápete, že čím vyšší to číslo je, tím hůře pro naši zemi? Chápete to, že jo? Že jo?“ píše hned druhý, který má dokonce hned třikrát tolik označení malým srdíčkem než původní příspěvek.
Ne snad že by srdíčka a lajky měly říkat, co je a není pravda, ale zrovna tady narazili komentující na důležitou ekonomii u výnosů státních dluhopisů. Ty totiž typicky nesou vyšší výnos v době zvýšeného rizika, že stát nebude schopen své dluhy splácet. Propisují se do nich samozřejmě i úrokové sazby centrální banky a další faktory, ale obecně najdeme státní dluhopisy s vysokými výnosy spíše u zemí v konfliktech a notoricky neschopných plnit své závazky než u důsledných a důvěryhodných zemí, jako je Německo či Švýcarsko.
Realita naruby
Ostatně jiný komentující si toho všiml a stručně to popsal komentářem: „Představte si, že se díváte na rok 2020 a říkáte si, že to byl pro ekonomiku dobrý rok.“ Opět, v roce 2020 a 2025, byly velmi odlišné úrokové sazby a rok 2025 rozhodně není ekonomicky tak špatný jako rok 2020, ale dluhopisový trh jasně oproti letům mezi tím ukazuje na vyšší míru rizika, že ekonomika bude mít problémy.
A Donald Trump to dobře ví, protože ho rostoucí výnosy na dluhopisovém trhu donutily po dubnovém oznámení cel proti celému světu krotit své plány. Dluhopisový trh je v tomto nelítostný a okamžitě nastavuje zrcadlo jakémukoliv politikovi.
Stokrát opakovaná lež…
Ti američtí se ale v současnosti snaží neúspěch překreslit na úspěch. A používají k tomu i vtipy, jako když sám ministr financí Scott Bessent zasdílel původní příspěvek svého ministerstva a přidal k němu upravený obal populární dětské knihy o želvě Franklinovi, tentokrát v červené trumpovské MAGA kšiltovce a s balíčkem dolarů v rukách. Původní název knihy byl upraven na „Želva Franklin si koupila americké dluhopisy“. A vesele se usmívá.
Reakce sítí na sebe opět nenechala příliš čekat a komentáře byly podobné těm pod původním příspěvkem. „Želva Franklin se naučila, že vyšší výnosy znamenají problémy v ekonomice,“ překreslil další uživatel sítě X původní obrázek a místo balíčku bankovek dal želvě do rukou učebnici ekonomie.