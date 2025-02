V pátek bylo na kryptoměnovém trhu rušno. Svou motorovou pilou do něj říznul libertariánský prezident Argentiny Javier Milei. A utržil si minimálně obří ostudu, možná i konflikt se zákonem, ale na takové závěry je zatím brzo. Ostatně celé už se to prošetřuje.

Skoro by se chtělo říct, že to bylo nečekané, ale při pohledu zpět se moc není čemu divit. Když už svůj memecoin má prezident Spojených států i jeho manželka, proč by ho nemohl mít další politický maják na pravici? Nejpíš argentinského prezidenta někdo přesvědčil, že je to dobrý nápad, protože se za to Javier Milei nakonec postavil a napsal na sociální síť X příspěvek, který na kryptoměnu $LIBRA upozornil - a doporučil ji. „Svět chce investovat do Argentiny," napsal a připojil detaily nové kryptoměny.

Tweet Javiera Mileie, který posléze smazal ze sítě X. | e15

A její cena okamžitě začala růst. Mnohonásobně. Vyskočila v kapitalizaci na miliardy dolarů a začalo se o ni mluvit na sociálních sítích i mimo ně. Je to další Trumpcoin, nebo ne? Ještě než si mnozí stačili otázku položit, odpověď dostali přímo před tvář na červeném grafu vývoje ceny této nové kryptoměny. Spadla bleskově o 90 procent. Vypařily se skoro čtyři miliardy dolarů, během okamžiku.

Pump and dump schéma

To samozřejmě neznamená, že si tyto čtyři miliardy dolarů vzal prezident Milei, a dokonce ani organizace Viva La Libertad, která kryptoměnu spustila. Velkou část si ale někdo vzal, protože hned na vrcholu někdo byl schopen začít ve velkém prodávat. Někdo věděl, že dělá „pump and dump schéma“, jak se tomu anglicky říká. Tedy schéma, kdy se vyžene zájem o aktivum jen kvůli tomu, aby ho typicky sami tvůrci obratem prodali. I kdyby to bylo legální, tak to zjevně ukazuje, že ani sami tvůrci neměli zájem na tom, aby projekt dlouhodobě fungoval, a chtěli z něj jen co nejrychleji a jednoduše vytáhnout peníze. A přesně to se stalo Mileiovi.

Zpovídat se nejvíc asi bude fanoušek kryptoměn Julian Peh. Byl to nejspíš on, kdo přesvědčil před pár měsíci Mileie, že dává smysl vytvořit argentinskou kryptoměnu. Na začátku letošního roku si jeho společnost udělala teplé místečko u argentinské vlády, když Pehův protokol KIP získal pozici v argentinské „blockchainové komisi". Peh najednou radil vládě populárního prezidenta a mohl rozehrát svou velkou hru.

Investoři nakupovali, většina nejspíš jen spekulovala, ale vzhledem k tomu, že token podpořil sám prezident, mohli se někteří dobře domnívat, že investují do budoucnosti argentinské ekonomiky. A prezident Milei jim to sliboval.

Možná by ho to mohlo stát i místo prezidenta, jak by chtěl argentinská opozice, která okamžitě situace využila a ohlásila, že se pokusí Mileie sesadit. Není to standardní a je to na hraně zákona, takže dohra je nyní v rukou justice.

Někdo vytáhl 87 milionů dolarů

Ale i na samotném tokenu je konec nejistý. Jistě, jakmile si kupující všimnuli, že 82 procent kryptoměny ovládá nejspíš jeden člověk či skupina lidí, začali panikařit a prodávat. Zjevně to nebyla investice do Argentiny, ale posílání peněz Pehovi nebo někomu, kdo token ovládal. A ať to byl kdokoliv, víme dobře, že vytáhnul 87 milionů dolarů. To není špatné za pár hodin s minimální investicí. Technicky to nestálo skoro nic, důležitá byla investice do důvěry prezidentovi.

Milei svůj příspěvek smazal a oznámil, že je to jen kampaň jeho odpůrců, kterým doslova nakope pozadí. A zadal úřadům celou kauzu vyšetřovat. Přes čtyři miliardy dolarů v hodnotě, 87 milionů dolarů prokazatelně vytažených tvůrci. To je něco, za co se chodí v civilizovaném světě na dlouho do vězení. A chodí tam nejen ti, kdo celý podvod vymyslí a realizují, ale trestáni jsou i ti, kteří ho prokazatelně podpořili a bez kterých by se ten podvod nemohl vůbec uskutečnit. A to přesně Javier Milei udělal.

Jistě, nejspíš o tom sám nic nevěděl. Někteří komentátoři upozorňují, že Milei je nevinný a že ho nejspíš jen zradili jeho poradci, kteří důvěřovali Pehovi. Na to jim ale kritici Mileie trefně odpovídají, že tím poradcem byl sám Peh a byl to právě Milei, kdo si ho za poradce v této otázce vybral. Ať už skončí vyšetřování jakkoliv, Javier Milei se do kryptoměnové historie zapsal tragickým písmem.