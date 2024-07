Darované americké vrtulníky se zbytečně prodraží. Česká armáda o tom nevěděla

Věc se má tak: Česko má za svou pomoc Ukrajině od Spojených států darem slíbených osm vrtulníků systému H-1. Na dodávce se dohodla ministryně Jana Černochová během své jarní návštěvy v roce 2022 ve Washingtonu s tím, že půjde o stroje sice používané, ale přesto plně bojeschopné.

„Půjde o dar, zaplatíme pouze cenu opravy, přestavby dle našich požadavků, dopravu do ČR a další související náklady. Ty v tuto chvíli nejde přesně vyčíslit, ale oproti ceně za nové vrtulníky jde o nesrovnatelné částky, “ uvedla tehdy Černochová.

Od slibu k dodávce ale vede dlouhá cesta, která je často brázděná byrokracií. Konkrétně: poté, co v srpnu 2022 Američané tento dar schválili, poslali v srpnu 2023 do Česka zásadní dokument LOA (tzv. akceptační dopis s nabídkou, Letter of Offer and Acceptance), který cenu transakce osmi vrtulníků a dalších služeb – jako jsou zmiňované opravy, doprava, ale i simulátory či náhradní díly – vyčíslil na necelých 340 milionů dolarů (7,9 miliardy korun).

Z té částky měla 300 milionů dolarů poskytnout darem americká vláda za naši pomoc Ukrajině, zbytek se měl doplatit z rozpočtu Ministerstva obrany. A zde se situace začíná zamotávat.

Americké LOA platilo jen do konce roku 2023 a Česko mohlo zbývající částku za vrtulníky doplatit pouze z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany „Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil Armády České republiky“, z níž je třeba financovat všechny podstatné investice spadající do této oblasti. Problém byl v tom, že tento program byl v dané době už vyčerpaný.