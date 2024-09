ECB opět sníží úrokové sazby. Tempo růstu mezd bylo pomalejší než se očekávalo

Tempo růstu mezd bylo sice pomalejší, než s čím centrální bankéři počítali, stále ale zůstává poměrně vysoké. To je i důvod, proč se domníváme, že centrální banka bude s dalším snížením úrokových sazeb vyčkávat až na prosinec, kdy bude mít k dispozici vývoj mezd za třetí čtvrtletí letošního roku i novou prognózu. Navíc, i kdyby docházelo ke zhoršování ekonomické aktivity, je otázkou, do jaké míry je takovýto vývoj ECB schopna snižováním úrokových sazeb ovlivnit. Mnoho problémů v evropské ekonomice je dáno strukturálními záležitostmi (nízká produktivita, přechod na zelenou politiku), které budou vyžadovat spíše kroky ze strany vlád než centrální banky.

Rétorika ECB se ponese v duchu „data dependent“, tedy závislá na dalším vývoji dat. Ten by podle nás měl přinést postupné oživení domácí poptávky a návrat inflace k cíli. Jako nejpravděpodobnější se nám tedy jeví scénář snižování úrokových sazeb jednou za čtvrtletí, a to až do doby, než depozitní sazba dosáhne své neutrální úrovně. Tu nyní trh vidí na dvě procenta, nebo i pod nimi. Vzhledem ke klimatické tranzici, nutnosti masivněji investovat, využívání umělé inteligence a souvisejícím strukturálním změnám se však domníváme, že neutrální úroveň sazeb bude ležet výše, než jsme byli v minulosti zvyklí. Náš odhad počítá s 2,5 procenta.

Autor je analytička Komerční banky.