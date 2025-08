Globalizace se zastavila dávno před Trumpem

Je to tak dávno, že tehdy ještě Donald Trump v prezidentských volbách podporoval Hillary Clintonovou. Anebo ještě jinak, kdybyste měli na vrcholu globalizace dítě, za rok byste s ním už mohli legálně na pivo. Až tak daleko je rok 2008, kdy podle dat vrcholil světový obchod a odkdy se můžeme bavit o zastavení globalizace, tedy o deglobalizaci.

Až se bude opět hlasovat o „termínu roku“, jedním z kandidátů by mohla být právě deglobalizace. Donald Trump se do mezinárodního obchodu po druhém zvolení prezidentem Spojených států opřel s takovou vervou, že se od té doby nebavíme o ničem víc, a to stále kousek od slovenských hranic padají bomby.

A není se čemu divit, nejvyšší cla od roku 1938 si skutečně pozornost zaslouží, i když krvavé války budou samozřejmě vždy horší než války obchodní. (Nezabíhejme teď do skutečnosti, že obchodní války zvyšují nezaměstnanost, což koreluje s horším zdravím, z toho se odvíjející kratší dobou dožití a na konci všeho tedy také stojí lidské životy.)

Podíváme-li se na data, tak uvidíme, že od druhé světové války globalizace rostla, tedy až na malé výjimky, jako byla 80. léta (ano, přesně za Ronalda Reagana, ale částečně proti jeho vůli, ostatně sám byl iniciátorem NAFTA, Severoamerické dohody o volném obchodu). Až do roku 2008. Když 15. září toho roku padla banka Lehman Brothers, na dva roky dostala světová ekonomika takový zásah, že se odmazalo pět let růstu globálního obchodu. Měřeno čísly, součet vývozu a dovozu všech zemí světa vydělený světovým hrubým domácím produktem spadl z více než 60 procent na přibližně 52 procent.

Kdepak ty loňské sněhy jsou

Podle dat Penn World Table jsme se už nad 60 procent zpátky nikdy nevrátili. Mimochodem, na 30 procentech jsme byli v roce 1973, trvalo nám tedy 35 let zdvojnásobit globální obchod, jen abychom ho pak polovinu této doby udrželi na stejné úrovni, respektive se dvěma velkými propady v letech 2009 a 2020. Hned po válce nám trvalo 17 let, abychom intenzitu světového obchodu téměř zečtyřnásobili. Jistě, z velkých čísel se násobí obtížněji než z malých, ale stagnace je ekonomicky neobhajitelná. A smutná.

Vedle Penn World Table se můžeme dívat i na data jiných institucí, kde se například u Světové banky objevil malý zázrak v postpandemickém roce 2022, kdy globální obchod poskočil vzhůru, a to dokonce na rekordních téměř 63 procent. Možná nebylo nic definitivně ztraceno, ale nyní jsme na cestě druhým směrem.

Ne nutně ve všem, vývoz a dovoz na HDP je ryze ekonomické vyjádření globalizace. Jiné globalizační tendence stále probíhají a celníci je na hranicích jen obtížně zastaví. O globalizaci například kulturní může ekonomie říct jen velmi málo. Ta ekonomická se ale zastavila a výhled není pozitivní.

Je otázkou, zda Donald Trump dokáže zabrzdit motor světového růstu tak jako obří finanční recese nebo globální pandemie. Je ale prakticky jisté, že globalizace utrpí zásadní zásah. A jisté také je, že Donald Trump není tím, kdo globalizaci zastavil. Ta stojí už 17 let.