Laureátka Nobelovy ceny Goldinová popsala význam práce žen | e15.cz

Jedním ze zjištění Goldinové je, že zapojení žen do trhu práce v uplynulých několika stoletích nejprve klesalo a následně zase začalo růst: industrializace na počátku 19. století vedla k tomu, že vdané ženy více zůstávaly doma, přičemž k obratu směrem k jejich rostoucímu zapojení vedlo až posilování sektoru služeb začátkem minulého století.

Goldinová v této souvislosti poukázala na významnou roli změn nejen ve struktuře ekonomiky, ale i ve společenských normách ohledně role žen v domácnosti a rodině. Významné bylo také rostoucí vzdělání žen a nástup antikoncepce, která jim nabídla nové možnosti plánování kariéry.

Vedle míry zapojení žen do ekonomické aktivity zkoumá Goldinová ještě příbuzné téma: rozdíl v odměňování mezi muži a ženami včetně vývoje tohoto rozdílu v čase. V současných datech Goldinová nachází rozdíl v odměňování i v rámci téhož zaměstnání, přičemž tento rozdíl vzniká zejména s narozením prvního dítěte.

Goldinová prokazuje, že tento rozdíl je výrazný zejména v těch zaměstnáních (například na manažerských postech), kde se předpokládá pracovní nasazení po dlouhé hodiny včetně nocí nebo víkendů bez možnosti si práci přesouvat v čase – což jsou požadavky, které se ženám s jejich větší odpovědností za domácnost, děti a seniory splňují hůř.

Tento poznatek by mohl budit dojem, že platové rozdíly, které nelze zdůvodnit rozdílem ve vzdělání nebo zkušenostech, mají přece jen věcný základ, a to v neochotě nebo neschopnosti žen „být na značce“, kdykoliv to zaměstnavatel požaduje (určitá „sankce za rodičovství“ se dá vysledovat i u mužů, kteří zůstanou na otcovské dovolené).

Práce Claudie Goldinové ale bohužel naznačují i existenci „čisté“, ničím nezdůvodnitelné pohlavní diskriminace: vědkyně například zjistila, že přijímání hudebnic do symfonických orchestrů zesílilo po zavedení „slepých“ přehrávek (kdy uchazeči a uchazečky hrají za oponou).

Význam práce Claudie Goldinové je dle mého soudu nejen v jejích konkrétních zjištěních, ale i v tom, že svou prací ukazuje, jak lze k podobným potenciálně velmi výbušným tématům přistupovat s chladnou hlavou, s využitím objektivních dat.

Claudia Goldinová

Narodila se v roce 1946. Během studia na prestižní University of Chicago se – mimo jiné pod vlivem tamních slovutných ekonomů Beckera a Fogela (oba taktéž laureáti zmíněné ceny) – přeorientovala z mikrobiologie na ekonomii, a to konkrétně na analýzu trhu práce. Po absolvování doktorského studia ekonomie v roce 1972 postupně působila na několika dalších univerzitách a od roku 1990 je profesorkou na neméně prestižní Harvard University. Před deseti lety byla na rok zvolena prezidentkou Americké ekonomické asociace, což je poměrně dobrý indikátor pozdějšího získání Nobelovy ceny.