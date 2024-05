Kam uložit peníze, aby byly před inflací v bezpečí? Otázka, kterou loni i letos musela řešit i většina obyvatel Německa. Někdo si nechal peníze na spořicím účtu s lepší sazbou, někdo úspěšně investoval do akcií, dokonce do těch německých, což pomohlo celému trhu – tamější akciový index DAX je na rekordní úrovni. Věří se německým firmám, přestože naděje na růst ekonomiky jsou minimální.

Velké množství odvážnějších Němců vložilo peníze do bitcoinu. Dnes už se ví, že to byl víceméně úspěch, tedy pokud nyní bitcoin prodávají: oblíbená kryptoměna dosáhla na historická maxima. Ještě větší boom zaznamenaly investice do zlata. To sice nelze uložit na úrok a nechat ho pracovat proti inflaci, tedy množit, obchody s ním se ale nedaní. Vložit peníze do zlata se považuje za vysoce konzervativní operaci, a Němci, jak se zdá z výzkumů, jsou velmi konzervativní investoři.

Zlaté domácí zásoby

Potvrdila to i čerstvá studie pro frankfurtský finanční ústav Reisebank, který je jedním z největších obchodníků s drahými kovy v Německu a zásobuje zlatem i velké banky. Ve studii se odborníci dopočítali zajímavých „zlatých čísel“. Podle nich Němci v současnosti drží více než devět tisíc tun drahého kovu v soukromém vlastnictví.

Cena zlata navíc v posledních měsících výrazně vzrostla a někteří investoři na cenových ziscích už dost vydělali. Očekávalo se, že s růstem ceny nad dva tisíce dolarů za unci, která je považována za psychologickou hranici, zájem o zlato opadne. Ale nestalo se, zlato se dál drží na vysokých cenách a zájem o nákup trvá. „Vzhledem k vysokým cenám zlata by se dalo očekávat, že více lidí zlato prodá, než ho koupí,“ konstatují výzkumníci, „naše studie ale ukazuje, že tato čísla jsou vyrovnaná.“ Tři čtvrtiny Němců, kteří uložili své peníze do zlata, chtějí kov také dál nakupovat a zlatou podpěrou chránit své výdělky před znehodnocením v čase.