Začalo to atentátem na „Doníka“ (dovolím si takto familiární výraz pro bývalého prezidenta Trumpa), pak přišlo odstoupení Bidena a snaha vrátit do hry demokraty přes Kamalu Harrisovou – a zatím to vypadá úspěšně! Do toho otočka na trzích v půlce července a přivření nůžek ve valuacích mezi technologickými akciemi a ostatními segmenty – ano, zde si to o korekci říkalo. Pak přišla čísla ukazující částečně zpomalování americké ekonomiky a sešup dolů v obavě z nástupu recese a pozdního snížení sazeb Fed (což si osobně nemyslím). Do toho výsledková sezona s přehnanými reakcemi investorů na výhled na další kvartál, pokles komoditních titulů navázaných na technické kovy, snížení ziskovosti některých evropských společností a vyhrocení vztahu Izrael vs. Írán.