Jak Piráti proměnili výhodnou zakázku na Libeňský most v právní slepou uličku
- Praha měla v roce 2022 smlouvu na opravu Libeňského mostu za 2,18 miliardy korun a s omezenou tramvajovou výlukou.
- Změna projektu prosazená za pirátského vedení dopravy ale podle ÚOHS i soudu překročila rámec původní zakázky.
- Výsledkem je ukončená smlouva, nová soutěž, vyšší náklady a dokončení mostu nejdříve kolem roku 2032.
Mezi Holešovicemi a Palmovkou dnes nejezdí tramvaj. Lidé přesedají na náhradní autobusy a Libeňský most, jedna z nejcennějších pražských staveb, zůstává po letech příprav rozestavěným torzem. Přitom ještě na začátku roku 2022 měla Praha v ruce mimořádně výhodnou smlouvu, podle které měl být most opravený rychle, levně a s rizikem na straně dodavatele. Že je z toho dnes dopravní i právní patová situace, je do velké míry účet za rozhodnutí, které prosadilo pirátské vedení dopravy na magistrátu.
Tu smlouvu uzavřela Technická správa komunikací v lednu 2022, ještě za náměstka Adama Scheinherra z Prahy sobě. Šlo o zakázku typu Design and Build, kde projekt i stavbu zajišťuje jeden zhotovitel a nese rizika spojená s povolováním i realizací. Metrostav TBR ji vyhrál s cenou 2,18 miliardy korun bez DPH, tedy o víc než miliardu levněji než druhá nabídka, a zavázal se, že tramvajová výluka nepřesáhne jeden rok. Pokud by most za tu cenu opravit nedokázal, byl by to jeho problém, ne problém města.
Po volbách na podzim 2022 převzal dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). A právě za jeho gesce přišel zlom. V prosinci 2023 pražští radní schválili, že se podstatná část mostu místo opravy nahradí „tvarovou replikou“ na původních pilířích. Město to zdůvodnilo horším stavem konstrukcí a zpřísněnými evropskými normami po pádu mostu v italském Janově. Cena se podle tehdejšího vedení TSK měnit neměla. Problém byl jinde. Tak zásadní změna zadání se už do původní vysoutěžené zakázky nevešla.
Vznikla nová zákazka
Na to upozornila konkurenční firma Eurovia a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jí dal za pravdu. Podle úřadu šlo o natolik podstatnou změnu, že fakticky vznikla nová zakázka, kterou město mělo znovu vysoutěžit. Předseda ÚOHS Petr Mlsna to v roce 2025 potvrdil a v květnu 2026 se za jeho rozhodnutí postavil i Krajský soud v Brně. Praha tím definitivně prohrála, most podle staré zakázky dostavět nesmí.
Důsledky jsou tři a všechny špatné. Město muselo smlouvu s Metrostavem ukončit, a firma, která původně nesla riziko fixní ceny, se z téhle nevýhodné pozice dostala ven a teď bude po Praze nárokovat kompenzace za odvedené práce. Mezitím se na stavbě stihla zbourat část soumostí u Palmovky, takže tramvajové spojení mezi Palmovkou a Holešovicemi je na dlouho přerušené. A protože pokračovat nelze, musela se rozestavěná stavba zakonzervovat a Praha teď připravuje úplně novou soutěž.
Tím se rozjely náklady i termíny. Podle plánů z roku 2022 měl být most hotový zhruba v polovině dvacátých let. Ještě v roce 2025 vedení doufalo v dokončení kolem roku 2030 a dnes se mluví nejdříve o roce 2032. A zatímco původní zakázka stála 2,18 miliardy, nová má podle odhadů z konce roku 2025 přesáhnout tři miliardy. Most, který měl být dávno hotový, tak Pražané zaplatí dráž a počkají si na něj o roky déle.
Nezákonný postup, který zaplatí město
Pirátské vedení připomíná, že ke změně vedly reálné technické a bezpečnostní důvody. To je legitimní argument. Nemění ale nic na jádru věci. Změnit zadání v běžící zakázce bez nové soutěže označil nezávislý úřad i soud za nezákonné a zaplatí to město. Hřibův předchůdce Adam Scheinherr, pod nímž byla zakázka připravena, dnes celý obrat kritizuje a poukazuje na to, že roky chystaný projekt se zastavil teprve onou změnou zadání. Část opozice přitom míří i na něj a tvrdí, že chybou bylo už dřívější rozhodnutí most nákladně opravovat místo postavit nový levněji. Konečný účet ale padá na vedení, které stavbu mělo na starosti, když se zadrhla, a tím je v gesci dopravy pirátský magistrát.
Z mostu, kterým se Piráti chlubili, že ho zachránili před zbouráním, se tak stal symbol něčeho jiného. A to, jak se i dobře nasmlouvaná zakázka dá proměnit v roky dopravních komplikací a právních sporů.