Po minulých asi dvě stě let v demokraciích platilo, že v parlamentu, kongresu, shromáždění či jakkoli chceme říkat zákonodárnému sboru, má vliv a moc ten, kdo umí dělat politické obchody či kdo získal důležitější funkci. Proto se vedou politické bitvy o to, který poslanec se stane šéfem kterého výboru, o to, kdo může rozhodovat, který zákon se dostane na jednání pléna a posune se dál, a o kterém návrhu naopak poslanci ani nebudou hlasovat. Ale je rok 2024 a věk sociálních sítí a platforem, takže možná budeme muset význam slova „vliv“ v politice přehodnotit. Ukazuje to čtyřiadvacetiletý kyperský europoslanec Fidias Panayiotou.