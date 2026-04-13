Kumulace funkcí Zdeňka Hřiba testuje pirátský slib „jeden člověk, jeden plat“
- Hřib popírá dřívější rétoriku Pirátů.
- Pirátská strana se začíná podobat těm, které kdysi tolik kritizovala.
- Je to další syndrom strejcokracie, píše v komentáři člen ODS Ondřej Šimíček.
Jako jeden z těch, kdo do veřejného prostoru kdysi pustili slovo strejcokracie, sleduji s určitou dávkou trpké ironie, jak rychle se z přesného označení stal popis běžného provozu. To slovo nemířilo na jednu stranu ani na jednu generaci politiků. Mělo vystihnout způsob uvažování, ve kterém se veřejná moc postupně mění v síť pozic, vlivu a odměn, které mezi sebou cirkulují stále stejní lidé. Dnes je zřejmé, že tenhle vzorec není výjimkou. Je přítomný napříč stranami, bez ohledu na to, jak pečlivě si která z nich buduje obraz vlastní čistoty.
O to ostřeji vynikne ve chvíli, kdy se objeví tam, kde se dlouhodobě deklaroval opak. U politických projektů, které si vystavěly identitu na odporu vůči trafikám, kumulaci funkcí a zneužívání městských struktur. V takovém okamžiku přestává jít o jednotlivost. Otevírá se otázka, co z původních slibů skutečně obstojí v kontaktu s realitou moci. V tomto světle totiž mnohé předchozí proklamace působí jaksi falešně a prázdně.
Pražští Piráti si dnes tímhle testem procházejí. Případ Zdeňka Hřiba není epizodou, kterou lze odbýt poznámkou na okraji. Je to situace, v níž se koncentruje napětí mezi programem a praxí.
Strana nedávno schválila kandidátku pro komunální volby. Druhý pokus, formálně dotažený, obsahově neuzavřený. Spory nezmizely, jen se přesunuly pod povrch. Jedním z jejich hlavních zdrojů zůstává role Zdeňka Hřiba. Jeho působení v městských firmách i rozhodnutí znovu kandidovat do zastupitelstva z volitelného místa ve chvíli, kdy už vykonává poslanecký mandát, to všechno popírá dříve tak na odiv dávanou pirátskou odlišnost od stran plných „strejců“.
Klasická kumulace funkcí a příjmů
Hřib patří dlouhodobě k nejviditelnějším postavám pražských Pirátů. Po primátorské funkci přešel v hlavním městě na dopravu, současně zasedal v dozorčích radách klíčových městských společností, v pražském dopravním podniku i v Pražské energetice Holding. Po vstupu do Poslanecké sněmovny si ponechal zastupitelský mandát a setrval i v pražském dopravním podniku. Jako předseda dozorčí rady inkasuje desítky tisíc korun měsíčně. Je to tedy klasická kumulace funkcí a příjmů, která by dříve sama sloužila jako argument v pirátských politických kampaních.
Do toho vstupuje epizoda s odměnami z Pražské energetiky v celkové výši 178 tisíc korun. Zákon o střetu zájmů v tomhle bodě nenechává prostor pro kreativní výklady. Porušení bylo popsáno jak ze strany policie, tak uvnitř strany. Přestupkové řízení skončilo zastavením s odkazem na administrativní chybu účetní. Právní rovina se tím uzavřela. Politická rovina zůstává otevřená, protože stojí na něčem jiném než na procesním výsledku. Stojí na důvěryhodnosti.
Povážlivá trhlina důvěryhodnosti
A právě ta dostává povážlivou trhlinu. Slib „jeden člověk, jeden plat“ byl symbolem určité politické kultury. V době vlády ODS a primátora Pavla Béma Piráti ostře kritizovali systém trafik a koncentraci moci v městských společnostech. Dnes ale jejich vlastní významný politik kombinuje poslanecký mandát s vlivem v dozorčích radách. Kritici uvnitř i vně strany to označují za popření dřívější rétoriky – a za signál, že se Piráti v Praze začínají podobat těm, vůči nimž původně vznikli.
Tohle není spor o jednu funkci nebo jednu odměnu. Je to situace, ve které se ukazuje, zda deklarované principy mají váhu i ve chvíli, kdy začnou omezovat vlastní komfort. Strejcokracie se totiž neprojevuje jedním velkým excesem. Vzniká postupně, nenápadně.
Pražský příběh kolem Zdeňka Hřiba proto není jen vnitrostranickou epizodou. Je to přesný obraz toho, jak snadno se i politický projekt postavený na heslu „pusťte nás na ně“ (na ty ošklivé politiky) stane časem stejným jako terče jejich kampaní.
Autor je právník, odborník na digitální transformaci veřejné správy, člen ODS a modernizační iniciativy ČESKO.plus.
VIDEO: Zrušení ministerstva školství? Kraje by to vyřešily líp, říká šéf Pirátů Hřib v pořadu FLOW.