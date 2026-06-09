Lagardeová sází na prevenci. Ve čtvrtek pravděpodobně zvýší sazby i bez kompletních dat o mzdách
- Evropská centrální banka se rozhodla pro preventivní krok a ve čtvrtek pravděpodobně zvýší úrokové sazby.
- Guvernéři se obávají opakování dřívějších chyb a raději zasáhnou i bez kompletních informací o vývoji mezd.
- Případné další utahování měnových podmínek v září bude záviset na nové ekonomické prognóze a stabilitě trhu.
Evropská centrální banka pod vedením Christine Lagardeové na svém čtvrtečním zasedání s největší pravděpodobností zvýší úrokové sazby. Tento krok již naznačovala. Z pohledu analýzy Komerční banky se však jedná spíše o preventivní zpřísnění měnové politiky, než že by ECB měla v tuto chvíli k dispozici všechna data, která jsou k tomuto rozhodnutí třeba.
Chybí například informace o mzdovém vývoji, které představují podstatný dílek do inflační skládanky. Centrální banka se však obává toho, aby nezopakovala chyby z dob energetické krize v roce 2022. Tehdy rozsah inflačního šoku podcenila a reagovala s příliš velkým zpožděním.
Zároveň je ale dnešní situace v mnoha ohledech jiná. Vzhledem k negativním dopadům stávajícího šoku na sektor služeb bude schopnost zaměstnanců vytvářet tlak na růst mezd limitovaná. Oproti covidové krizi dnes není tématem ani odložená poptávka, která by tlačila ceny směrem vzhůru.
Tři zvýšení
Pokud se však většina guvernérů rady ECB nejvíce obává toho, aby se svými kroky nezaostala za inflačním vývojem, zůstanou tržní očekávání ohledně dalšího utahování měnových podmínek zřejmě zvýšená. Ta nyní pro letošní rok předpokládají necelé trojí zvýšení úrokových sazeb. Náš odhad zatím počítá celkově se dvěma, jedním na nadcházejícím zasedání a druhým na tom zářijovém.
V červenci žádnou změnu sazeb nečekáme, neboť se domníváme, že centrální banka bude chtít s rozhodnutím vyčkat na svoji novou prognózu, mzdová data a také mít více jistoty ohledně dalšího vývoje konfliktu na Blízkém východě. I tak se ale ECB červnovým zvýšením úrokových sazeb vystavuje riziku, že bude muset kormidlo měnové politiky otočit na druhou stranu, pokud současná krize výrazněji negativně dopadne na výkon ekonomiky a utlumí mzdový růst. To však vzhledem k vysoké míře aktuální nejistoty k práci centrálního bankéře patří.