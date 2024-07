Lufthansa kupuje italské státní aerolinky. Snaží se vzkřísit značku Alitalia

Řadu měsíců si musela Lufthansa počkat, ale nakonec se jí to podařilo. Druhá největší letecká společnost Evropy a největší německý letecký dopravce může se souhlasem Evropské komise koupit podíl v italské národní letecké společnosti ITA, která v současnosti disponuje 71 letadly. Firma Italia Trasporto Aereo (ITA) je transformovanou organizací italské státní letecké společnosti Alitalia, která se před pár lety blížila ke krachu. (ITA sice není oficiálním právním nástupcem Alitalie, má ale práva na proslulé jméno Alitalia, které by Italové s Lufthansou chtěli obnovit.) Tomu měla ITA, jež vznikla před čtyřmi lety, zabránit.

To se evidentně úplně nepodařilo. Proto nyní přichází Lufthansa, nejvýdělečnější letecká společnost v Evropě, a získává nejprve 41 procent firmy. Nákup se v první tranši odehraje formou převodu 325 milionů eur do základního kapitálu letecké společnosti ITA. Dalších 45 procent akcií si Lufthansa podle dohody může dokoupit příští rok a do roku 2027 by mohla německá firma vlastnit ITA ze sta procent.

Konkurenční obavy

Lufthansa nejprve o ITA bojovala s konkurenční nabídkou, kterou připravil investiční fond Certares spolu s leteckou aliancí Air France-KLM s americkou Delta Airlines, druhou největší leteckou společností světa. Italské ministerstvo financí, jež ITA ovládá, nejprve jednalo právě s tímto konsorciem a ponechalo mu nějakou dobu exkluzivitu. Nakonec ale dalo přednost společné nabídce Lufthansy a kontejnerového obra MSC (vlastní přes osm set velkých kontejnerových lodí a obchoduje se 155 zeměmi světa). Podmínkou této nabídky ale byla stoprocentní privatizace ITA, k níž nyní postupně dojde.