Metaverse splaskl, miliardy zmizely a lidé se vrátili do reality s pár užitečnými technologiemi
- Metaverse sliboval revoluci, místo toho přinesl prázdné světy a ztráty investorů v řádu milionů.
- Digitální pozemky i NFT propadly, zájem opadl a uživatelů bylo méně než na lokálním festivalu.
- Přežily jen praktické technologie VR a AR, které našly využití mimo přehnané vize virtuálních světů.
Představa, že budeme všichni bydlet v digitálním sousedství vedle Snoop Dogga a platit miliony za to, že naše virtuální zahrada sousedí s jeho pixely, se dnes zdá být stejně absurdní jako nákup pozemků na Měsíci před několika dekádami. Ukázalo se, že lidé sice stále chtějí zábavu, ale málokdo má potřebu vlastnit certifikát na obrázek opice jen proto, aby mohl patřit do klubu vyvolených v prázdném vesmíru.
Investoři, kteří věřili, že digitální nedostatek vytvořený uměle na blockchainu automaticky znamená růst ceny, teď jen tiše odepisují ztráty a doufají, že se na jejich nadšení pro virtuální jachty rychle zapomene. Můžeme si vzpomenout na řadu celebrit, které si svůj kousek nového vesmíru za astronomické sumy koupily.
Největší „plácnutí do čela“ za celou tuto éru působila představa, že budeme žít dva životy naráz a že je normální hrát přes těžké brýle nepřítomně ping-pong s někým na druhé straně světa, zatímco s námi rodina u stolu snídá skutečné jídlo. Ano, to byl obrázek z propagačního videa metaverse společnosti Meta Marka Zuckerberga. Té společnosti, která se z Facebooku přejmenovala na Metu. Kvůli metaverse.
Tahle vize totální izolace převlečená za propojení narazila na základní lidskou potřebu být přítomen v realitě, a ne jen simulovat pohyb v obýváku. Metaverse sliboval revoluci v sociálním kontaktu, ale doručil jen úsměvné momenty, kdy se avataři bez nohou vznášeli v prázdných konferenčních místnostech a snažili se předstírat, že takhle vypadá budoucnost práce.
Praktický pohrobek
Když teď ale tenhle nános prachu zametáme, zjišťujeme, že pod ním přece jen něco pevného zůstalo. To, co přežilo, nejsou krásné nové a snové světy, ale poctivé technologie virtuální a rozšířené reality, které snadno našly své místo tam, kde jsou užitečné. VR se usadilo u hráčů a v trenažérech pro chirurgy nebo piloty, zatímco AR nám může nenápadně pomáhat v brýlích, které budou vypadat jako běžné brýle, a ne jako potápěčská maska. Všechny ty desítky miliard nebyly úplně k ničemu.
Zametání metaversu není jen metafora, ale tvrdá realita pro peněženky těch, kteří uvěřili v nový vesmír. Někdo si skutečně před pěti roky koupil za 10 milionů korun dům vedle Snoop Dogga, aby mohl být jeho virtuálním sousedem. A nebylo to v žádném velkém metaversu, ale ve Snoopverse, který si vytvořil slavný rapper jen tak, aby vydělal na nové investiční horečce.
Obrázky (nejen) opic spadly z milionů a stovek tisíc dolarů na jednotky tisíc. V metaverse bylo obvykle v jeden čas připojeno z celého světa méně lidí, než jich přijde na lokální hudební festival. Vypadá to na konec jedné velké iluze, která stála jen firmu Meta neuvěřitelných 84 miliard dolarů. A deset procent jejích zaměstnanců si hledá novou práci.
Zůstává nám ale svět, který je mnohem střízlivější a možná trochu nudnější, ale o to reálnější. Už nečekáme, že se všichni potkáme ve virtuální realitě tak, jak ji v knize popsal Ernest Cline nebo ve svém následném filmu Steven Spielberg, ale těšíme se na hardware, který funguje, a software, který řeší skutečné problémy. Je to dobrá zpráva pro naše peněženky, a hlavně pro naše duševní zdraví, protože snídat s rodinou bez meta-brýlí na očích je přece jen o něco lidštější.