NFT nejsou jen obrázky opic. I čeští umělci prodali díla za miliony, říká Kolář z Rightclicku | e15.cz

Podobně jako většina věcí v kryptosvětě to začalo jako zajímavá technologie, která se ale utrhla ze řetězu a postupně se změnila ve zlatou horečku. "NFTéčka", nezaměnitelné tokeny, mají fungovat jako důkaz o tom, že dané médium je originál. Namísto toho se začaly obrázky krypto-pankáčů nebo znuděných opic (tzv. Bored Ape Yacht Club) najednou prodávat za miliony dolarů. Dnes tak snad neexistuje zvíře, které by nemělo vlastní NFT kolekci, na které se tvůrci snaží okopírovat opičí úspěch. A z NFT se stalo téměř sprosté slovo.

I na poli NFT přitom existuje umění. Nemusí jít hned o dílo od Beepla, které se prodalo za 69 milionů dolarů. Existují ale už tisíce kvalitních tvůrců, z nichž se digitálním uměním už řada živí. A jsou takoví i v Česku.

„Rozhodně největším a nejznámějším NFT umělcem u nás je Filip Hodas,“ říká v podcastu KrpytoSpace Jan Kolář ze společnosti Rightclick, která pro digitální umělce vyvíjí speciální platformu.

Ale Hodas není jediný, i když se svými prodanými díly za téměř 15 milionů korun jasně vede. Dvojkou z tuzemských umělců je Ondřej Zunka s necelými 10 miliony a třetí je s 5,2 miliony korun Jan Sládečko.

Začněme se základy. Co jsou to vlastně NFTéčka?

Nejjednodušší vysvětlení je, že NFT je něco jako mp3. Je to mediální formát, do kterého může být uloženo cokoliv.

Oproti jiným souborům je tu ale rozdíl. Představte si jakýkoliv soubor, co máte na ploše. Ten může být nekonečně mnohokrát kopírovatelný a ta kopie je jedna ku jedné k originálu. A NFTéčka jsou mediální formát, který vám umožní jednoznačně určit, co byl originál a co je kopie.

Mediální soubory tu s námi jsou od té doby, co vznikly počítače. Ale až doteď jsme neměli podobnou technologii, která by byla schopná ten originál určit. Až nyní to umožňuje blockchain, který zaznamenává, co se s tím NFT děje, kde vzniklo, jaká peněženka ho vytvořila a tak dále.

Když se nicméně dnes zmíní NFT, tak každému vytane na mysli nesmyslná kolekce Znuděné opice. Vy se zaměřujete na NFT umění...jaký je tam rozdíl?

Kolekce jako opice jsou vlastně sběratelské předměty. Já jsem, když mi bylo 15 nebo 16 let, obchodoval s mincemi. A mince jsou brány za sběratelský předmět, protože ta jejich vizuální hodnota není tak vysoká. Mají nějakou hodnotu historickou a tak dále. Takže já považuji NFT opice v zásadě za něco jako je mince. V jeden moment jich vzniklo tisíc nebo deset tisíc kusů, každý trochu rozdílný, a má je tak velké množství lidí. Nicméně je tam mnohem více upozaděná ta vizuální podoba.

A to digitální umění?

Tam jde o to, že ten předmět má svou vlastní vizuální hodnotu, kvůli které si ho lidi kupují a sbírají ho, a nehledí u něj na jeho užitnost. A na rozdíl od kolekcí má také jednoznačného autora. Ten může být anonymní či vystupovat pod přezdívkou, ale víte, že je to tento konkrétní člověk.

Když se podíváme na trh s NFT. Jaký je poměr uměleckých děl a sběratelských kolekcí?

Podle mého dělají 70 procent objemů prodejů ty sběratelské předměty.

Kdo je na trhu úspěšnější. Jsou to klasičtí přeučení umělci nebo jsou to noví tvůrci, kteří s NFT už začínali?

Rozhodně jsou úspěšnější ti umělci, kteří v tom oboru digitálního umění už začínali. Je to pro ně mnohem přirozenější prostředí. Pro umělce mimo digitální prostředí je naskočit na NFTéčka a prodávat je složitější, je to příliš odlišné.

Kolik je dnes NFT umělců?

V tuto chvíli je jich podle našich odhadů 100 až 150 tisíc.

To je strašně moc, nemyslíte?

Je to hodně, ale když zajdete na blešák v Česku, tak si myslím, že těch umělců tam bude také spousta, na celém světě miliony, možná desítky milionů.

U NFT se dá ale spočítat obrat a jen 1500 umělců se dostalo přes 100 tisíc dolarů. A jde jak o primární prodej, tak sekundární. Protože to je u NFT speciální, že umělec dostává poplatky i z dalších přeprodejů svého díla. Podle mého je to pro 300 až 400 z těchto umělců hlavní činnost, takže jejich kariéra je opravdu být digitální umělec.

Pokud vás zajímá, jak funguje trh s NFTéčky, jak a jaké kolekce vznikají i jak funguje například generativní umění, poslechněte si celý podcast KryptoSpace.