Německý DAX v tichosti válcuje trhy: Za rok přidal třetinu a pokračuje v lákání kapitálu

Co je za takovým růstem indexu „nemocného muže“ Evropy, tedy Německa? Nabízí se vysvětlení ve smyslu dočasného útěku kapitálu z USA po Trumpových celních veletočích. Růst DAX ale začal již před Trumpovým strašením cly, ta ho naopak poslala (logicky a dočasně) dolů. Lepším vysvětlením je jednak ocenění, dále výsledek únorových německých voleb, a hlavně zajímavá struktura německého indexu. Ta se liší od ostatních „zkostnatělých“ evropských indexů i od amerického hlavního indexu, který je nyní hlavně sázkou na IT.

V posledních dvou letech do začátku roku 2025 došlo v rámci IT/AI horečky a nadšení ze zvolení Trumpa v USA k rozevření nůžek v ocenění trhů. Německý index tak byl na začátku letošního roku pohledem očekávaného P/E oceněn skoro na polovině amerického. To nemohly trhy ignorovat, obzvlášť při pohledu na rizikovost. Americké desetileté dluhopisy mají ne bezdůvodně výnos zhruba 4,5 procenta proti 2,5 procenta u německého ekvivalentu. Aktuální rozdíl v ocenění mezi DAX (s očekávaným P/E okolo 16násobku) a S&P 500 je pak při zohlednění výnosů dluhopisů stále masivní.

Německo pak po volbách zahájilo velké investice do infrastruktury a obrany, takže se u něj přes riziko amerických cel a slabého autoprůmyslu čeká růst ekonomiky přes procento. DAX přitom nabízí expozici právě vůči infrastrukturnímu/obrannému balíku. Průmysl má v indexu čtvrtinový podíl (Siemens, Rheinmetall a další) a v indexu jsou i tituly s přímou expozicí na dlouhodobou elektrifikaci ekonomiky jako E.ON a RWE a opět Siemens. IT má přitom v indexu druhý největší (skoro pětinový) podíl hlavně díky SAP, který může z AI dlouhodobě těžit stejně jako hyperscalers v USA. Není proto divu, že se u DAX po mírném oživení letos očekávají v následujících dvou letech růsty ziskovosti okolo 15 procent. To už je důvod německý trh sledovat.