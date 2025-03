Osobní pohled na Mojmíra Hampla: od strážce koruny k ochránci rozpočtu

Poštěstilo se mi pracovat jako Mojmírův osobní poradce, když byl viceguvernérem ČNB. Vedení banky řeší věci velké i malé – kam investovat rezervy za biliony, zda snížit pokutu směnárně v Mostě o 10 tisíc. Měl jsem tendenci rochnit se v bilionech a to druhé ignorovat. Mojmírova reakce vystihuje jeho přístup: „Máme povinnost vůči té směnárnici. Pojďme se na to podívat pořádně.“ A případ jsme probírali hodinu ještě před rozkladovou komisí.

Židle ve vedení ČNB může být pohodlná. Člen rady je v bance za boha a nemůže být odvolán; nechce-li pracovat, nedonutíte ho. Historie zná případy, kdy radní svůj mandát takto pojali. Mojmírova nátura je opačná: vášnivé ponoření do všech agend. Též navenek – v počtu zahraničních vystoupení drží za ČNB rekord. Proto i ekonom novozélandské banky zná Mojmírovu přednášku z Bilbaa o digitálních měnách, aniž by o Česku věděl mnoho jiného.

Sluší se připomenout tři klíčové Mojmírovy příspěvky k hospodářské politice:

1) Kurzový závazek

Bez jeho rozhodujícího hlasu by nezačaly intervence proti koruně. Pak je obhajoval mocněji než zbytek rady dohromady. Výzkum ukazuje, že intervence nakonec splnily svůj účel: trochu vyšší HDP a hlavně zabránění deflaci. Jako vedlejší produkt vznikl obří balík českého majetku v zahraničí, tzv. devizových rezerv. Ten by po konci intervencí obrátil odtok zisků z Česka a vydělal nám z ciziny přes bilion, kdybychom ho spravovali po vzoru Singapuru.

2) Utahování po intervencích

Po skončení kurzového závazku ekonomika střílela ze všech hlavní. Mojmír Hampl tlačil strategicky svižnější zvyšování sazeb než model a aparát ČNB. Bohužel zůstal v menšině a mandát mu vypršel ke konci 2018. Právě neochota ČNB včas upustit papiňák pomohla vyšponovat naši inflaci na rekord oproti zbytku vyspělého světa. Navíc, jak mi řekl, v roce 2021 by Mojmír neváhal intervence symetricky otočit a bobtnající inflaci zklidnit posílením koruny.

3) Náklady covidových uzávěr

Na počátku pandemie se Mojmír jako jeden z mála elitních odborníků odvážil kritizovat lockdowny. Tehdy za to schytal bídu, ale dnes musíme dvakrát podtrhnout, že měl pravdu. Data ukazují, že lockdowny měly na šíření čínského viru malý vliv. Zato s náklady plošných uzávěr se budeme vyrovnávat po generace. Zavřít školy a všechno, jiná možnost není, volali ostatní experti. Inu, v příští pandemii uzávěry mohou fungovat, ale věřit už jim nebudeme.

Méně známý střípek z Mojmírovy kariéry: mocně vzdoroval nákupu čínských vládních dluhopisů z peněz ČNB v době, kdy si druhý viceguvernér balil do Číny coby velvyslanec. Odborné útvary byly proti, ale „čínská sekce“ (jak Mojmír přezdíval orientální kliku v ČNB) to protlačila silou. Nové vedení ČNB našlo nakonec dost soudnosti, aby čínské dluhopisy předloni tiše prodalo, a tím dalo Mojmírovi a vlastním odborníkům za pravdu.

Mojmír naslouchá druhé straně. Pamatuji, jak na přednášku do ČNB pozval italského post-keynesiánce, s nímž měl společnou asi jen zálibu v suchém bílém víně. Ani já se s ním vždy neshodnu. Ale když s Mojmírem mluvíte, víte, že vás poslouchá, že nad tím přemýšlí, že nechystá jen ukázku své velkoleposti. Jiného elitního ekonoma jsem neslyšel říct, že udělal chybu. Občas se vám podaří změnit jeho názor, častěji on změní názor váš a vždy se od něj něco naučíte.

Proto si Mojmír Hampl může dovolit mluvit zpříma, silně a jasně, a přitom ho dnes coby ztělesnění rozpočtové zodpovědnosti respektují osobnosti zleva doprava. Povede-li se dát veřejné finance do pořádku, bude to jeho zásluha. Jako jeden z mála předních národohospodářů zvládá i publikovat v zahraničních vědeckých časopisech. Do šesté dekády života vstupuje v plné síle. Vrchol kariéry má před sebou.

Autor je profesor na Institutu ekonomických studií FSV UK, zakladatel iniciativy Zrušme inflaci.